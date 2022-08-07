Более 100 снарядов за ночь: оккупанты обстреляли Криворожский и Никопольский районы на Днепропетровщине

Российские оккупанты обстреляли из реактивной артиллерии территорию Днепропетровской области.
По Никопольскому району агрессор выпустил 60 реактивных снарядов. По Марганцу – 40, еще 20 – по Красногригорьевской громаде.
Об этом сообщают в ГСЧС в Днепропетровской области.
Враг снова уничтожает жилищные массивы населенных пунктов Днепропетровщины — "Градами" и "Ураганами". Ночью российская армия ударила по двум районам области. По Никопольскому – из "Градов", по Криворожскому – из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Били в основном по домам людей.
По Никопольскому району агрессор выпустил 60 реактивных снарядов. По Марганцу – 40, еще 20 – по Красногригорьевской громаде.
В Марганце пострадали 2 человека. Раненый мужчина 64 года. Он находится в больнице. Его состояние среднее. Второй – мужчина 57 лет – лечится дома.
Обстрелами повреждены до 50 частных домов и 12 хозяйственных построек. Еще 2 хозяйственные постройки разрушены.
После обстрелов в одном из домов возник пожар, который потушили спасатели. Также обломками избита автобусная остановка и 4 легковых автомобиля.
Поврежден газопровод низкого давления и электросети в частном секторе. Несколько тысяч горожан остались без света. Там специалисты уже работают.
В Красногригорьевской громаде обошлось без жертв и разрушений.
По Криворожскому району враг ударил из "Ураганов" и ствольной артиллерии. Накрыл огнем Зеленодольскую и Апостоловскую громады. К счастью, там никто из людей не пострадал.
Напомним, что ночью кафиры обстреляли несколько районов Харькова с территории РФ.
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