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Более 100 тысяч гривен в месяц: цена аренды квартиры в Ужгороде впечатляет (фото)
За месяц проживания арендатору придется заплатить 102 842,55 грн или 2300 долларов.
В Ужгороде за аренду квартиры просят более 100 тысяч гривен в месяц.
Объявления о сдаче четырёхкомнатных квартир появились на доске объявлений OLX.ua и привлекло внимание своей ценой.
За месяц проживания арендатору придется заплатить 102 842,55 грн. или 2300 долларов. В год сумма будет составлять более 1,23 млн грн.
Более 100 тысяч гривен ежемесячно
Речь идет о четырехкомнатной квартире в одном из топовых домов Ужгорода. В объявлении отмечено, что это первая сдача.
За такую цену арендатор получает три отдельных спальни, три санузла и большую террасу. Также в квартире установлены два вида отопления — инвертор и электрокотел.
Среди дополнительных преимуществ владелец указывает паркоместо, бесключевой доступ, сигнализацию и видеонаблюдение.
Однако даже с учетом этого стоимость аренды выглядит очень высокой: свыше 100 тысяч гривен нужно платить ежемесячно только за проживание в квартире.
Сколько придется потратить за год
Если арендовать это жилье в течение 12 месяцев, то общая сумма будет составлять:
102842,55 грн × 12 = 1234 110,60 грн.
То есть, за год арендатор потратит на такое жилье более 1,2 миллиона гривен.