Более 100 тысяч гривен в месяц: цена аренды квартиры в Ужгороде впечатляет (фото)

Квартира, фото иллюстративная / © Pixabay

Реклама

В Ужгороде за аренду квартиры просят более 100 тысяч гривен в месяц.

Объявления о сдаче четырёхкомнатных квартир появились на доске объявлений OLX.ua и привлекло внимание своей ценой.

Реклама

За месяц проживания арендатору придется заплатить 102 842,55 грн. или 2300 долларов. В год сумма будет составлять более 1,23 млн грн.

Реклама

Более 100 тысяч гривен ежемесячно

Речь идет о четырехкомнатной квартире в одном из топовых домов Ужгорода. В объявлении отмечено, что это первая сдача.

За такую цену арендатор получает три отдельных спальни, три санузла и большую террасу. Также в квартире установлены два вида отопления — инвертор и электрокотел.

Аренда квартиры в Ужгороде / Фото: ОЛХ

Среди дополнительных преимуществ владелец указывает паркоместо, бесключевой доступ, сигнализацию и видеонаблюдение.

Однако даже с учетом этого стоимость аренды выглядит очень высокой: свыше 100 тысяч гривен нужно платить ежемесячно только за проживание в квартире.

Реклама

Сколько придется потратить за год

Если арендовать это жилье в течение 12 месяцев, то общая сумма будет составлять:

102842,55 грн × 12 = 1234 110,60 грн.

То есть, за год арендатор потратит на такое жилье более 1,2 миллиона гривен.

Аренда квартиры в Ужгороде / Фото: ОЛХ

Аренда квартиры в Ужгороде / Фото: ОЛХ

Новости партнеров