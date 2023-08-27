Более 100 тысяч ВПЛ: кто из переселенцев потерял выплаты

В настоящее время выплаты им прекращены.

Об этом в эфире общенационального марафона "Единые новости" заявила первый заместитель министра социальной политики Украины Дарья Марчак, пишет Укринформ.

«По результатам верификации, проводимой Министерством финансов, около 109 тысяч человек, получавших помощь как внутренне перемещенные лица, на самом деле проживали за границей. По крайней мере, полтора месяца до 1 августа они постоянно находились за границей. Скорее всего эти граждане получают помощь от других государств. Для этого они не подпадают под статус внутренне перемещенных лиц. Им выплаты были прекращены», — сказала Марчак.

По ее словам, сейчас идет первый этап верификации получателей государственной помощи, призванный упорядочить назначенные выплаты, в ходе которого, в частности, было установлено, что почти 10 тысяч граждан, которым начислялись выплаты, на 1 августа уже умерли. А еще около 10 тысяч украинцев одновременно получали пособие в нескольких общинах по месту регистрации.

Второй этап, который начнется 1 сентября, будет сфокусирован на том, чтобы выявить тех граждан, которые нуждаются в государственной помощи больше.

«Государство завершит проверку получателей помощи относительно их имущественного положения и расходов, чтобы выявить тех, кто действительно наименее защищен финансово. Поэтому если семья или получатель помощи как ВПЛ после вступления в силу правительственного постановления («Некоторые вопросы поддержки внутренне перемещенных лиц» от 11 июля 2023 г. № 709. – ред.), то есть с середины июля по 1 сентября, или приобрело новое транспортное средство, новое жилье или земельный участок, облигации внутреннего государственного займа на сумму более 100 тысяч гривен, то есть свидетельство, что у такой семьи есть достаточный капитал для инвестиций и ценных покупок, таким гражданам с 1 сентября будет прекращено начисление выплат. Это поможет нам продолжать поддерживать тех граждан, у которых нет такой подушки безопасности», — отметила Марчак.

Напомним, внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с августа будут получать выплаты по новым датам – после 15 и 28 числа ежемесячно, а не 3, 13 и 23 числа, как было раньше. Так что задержек выплат для переселенцев внутри страны нет.

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