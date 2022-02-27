Более 100 звонков всего за час: в Минобороны рассказали о популярности горячей линии для родственников оккупантов

Более 100 звонков всего за час: в Минобороны рассказали о популярности горячей линии для родственников оккупантов

Родственники российских оккупантов имеют возможность узнать о том, живы ли их родные, взяты в плен или ранены.

Вечером 26 февраля Министерство обороны Украины открыло горячую телефонную линию для родственников российских оккупантов, попавших в плен или убитых. За один час поступило более 100 звонков от родителей военнослужащих РФ: абсолютное большинство войны с Украиной не хотят и в шоке от того, что их дети оказались в чужой стране.

Об этом рассказал советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Facebook.

Вот несколько примеров таких звонков из путинско-фашистской России:

Мама Еременко Оксана из Краснодара ищет сына Еременко Даниила, 21.08.2001 года, контрактник, из Краснодара, служил в Крыму, военная часть возле Симферополя. Мама знает, что идет война, хочет найти сына и вернуть домой.

Жена ищет Сизова Александра Сергеевича, 02.03.1992 года, солдат, контрактник с 2017 года в/ч 54801 находится в г. Ставрополь, знают, что Россия воюет с Украиной, уже распространяют информацию, что нужно забирать своих мужей и сыновей, очень боятся преследований

Отец (живет в России) и брат (живет в Таджикистане) ищут Шаропова Сухробджона, 22.04.2002 года, солдат контрактник, воинская часть находится в поселке Калининец Московской области, служит с 09.2021 года, знают, что Россия воюет с Украиной, не знали куда уехал, не выходит на связь, очень хотят вернуть его, рассказывают знакомым, где могут находиться их мужья и дети.

Криком будете кричать, чтобы войну остановить!", — рассказал Геращенко.

Горячая линия "Вернись живым из Украины"

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