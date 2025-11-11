- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 269
- Время на прочтение
- 1 мин
Более 1000 окупантов и 17 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ
По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 153 180 человек личного состава.
Оккупанты и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. За прошедшие сутки ВСУ на фронте ликвидировали еще 1020 захватчиков.
Об этом 11 ноября сообщил Генштаб в Telegram.
Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 11.11.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 153 180 (+1 020) человек
танков — 11 342
боевых бронированных машин — 23 553 (+1)
артиллерийских систем — 34 366 (+17)
РСЗО — 1 539 (+1)
средства ПВО — 1 239
самолетов — 428
вертолетов — 347
БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 642 (+217)
крылатые ракеты — 3 926
корабли/катера — 28
подводные лодки — 1
автомобильная техника и автоцистерны — 67 036 (+79)
специальная техника — 3 993
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. Только благодаря использованию беспилотников было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат («двухсотых»).