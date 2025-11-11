ТСН в социальных сетях

Украина
269
1 мин

Более 1000 окупантов и 17 артсистем: Генштаб обновил данные о потерях РФ

По оценке командования, общие потери России за время полномасштабной войны достигли 1 153 180 человек личного состава.

Фото автора: Светлана Несчетная Светлана Несчетная
ВСУ успешно уничтожают врага на передовой

ВСУ успешно уничтожают врага на передовой / © ТСН

Оккупанты и дальше теряют живую силу и технику в войне против Украины. За прошедшие сутки ВСУ на фронте ликвидировали еще 1020 захватчиков.

Об этом 11 ноября сообщил Генштаб в Telegram.

Общие боевые потери противника от 24.02.22 до 11.11.25 ориентировочно составили:

  • личного состава — около 1 153 180 (+1 020) человек

  • танков — 11 342

  • боевых бронированных машин — 23 553 (+1)

  • артиллерийских систем — 34 366 (+17)

  • РСЗО — 1 539 (+1)

  • средства ПВО — 1 239

  • самолетов — 428

  • вертолетов — 347

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 79 642 (+217)

  • крылатые ракеты — 3 926

  • корабли/катера — 28

  • подводные лодки — 1

  • автомобильная техника и автоцистерны — 67 036 (+79)

  • специальная техника — 3 993

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о рекордных потерях российских оккупационных войск, зафиксированных в октябре. Только благодаря использованию беспилотников было подтверждено уничтожение 25 тысяч российских солдат («двухсотых»).

269
