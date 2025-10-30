- Дата публикации
Более 1000 штрафов: водитель в Винницкой области установил антирекорд по нарушениям ПДД
Все 1056 штрафов, которые были наложены на водителя, неуплаченные и просроченные.
В Винницкой области 27-летний водитель установил шокирующий рекорд по количеству штрафов за нарушение правил дорожного года.
Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на аналитический сервис Опендатабот.
Общее количество наложенных на него штрафных санкций превысило тысячу.
При этом, как отмечает издание, все 1056 штрафов — неуплаченные и просроченные.
Как известно, просроченный штраф за нарушение ПДД удваивает сумму и передается в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания, что может привести к аресту банковских счетов, имущества и запрета на выезд за границу.
Напомним, украинских водителей ждет существенное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Самые строгие санкции предусмотрены за вождение без прав, превышение скорости и управление в нетрезвом состоянии, а также за другие типичные нарушения городской инфраструктуры.