Более 1000 штрафов: водитель в Винницкой области установил антирекорд по нарушениям ПДД

Водитель в Винницкой области установил антирекорд. Иллюстративное изображение / © Pixabay

Реклама

В Винницкой области 27-летний водитель установил шокирующий рекорд по количеству штрафов за нарушение правил дорожного года.

Об этом сообщает «Судебно-юридическая газета» со ссылкой на аналитический сервис Опендатабот.

Общее количество наложенных на него штрафных санкций превысило тысячу.

Реклама

При этом, как отмечает издание, все 1056 штрафов — неуплаченные и просроченные.

Как известно, просроченный штраф за нарушение ПДД удваивает сумму и передается в Государственную исполнительную службу для принудительного взыскания, что может привести к аресту банковских счетов, имущества и запрета на выезд за границу.

Напомним, украинских водителей ждет существенное повышение штрафов за нарушение правил дорожного движения. Самые строгие санкции предусмотрены за вождение без прав, превышение скорости и управление в нетрезвом состоянии, а также за другие типичные нарушения городской инфраструктуры.