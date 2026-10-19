Марафон «Единые новости» подвел итоги за 9 месяцев 2026 года

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За 9 месяцев 2026 года в рамках марафона «Єдині новини» были поддержаны более 20 социальных кампаний, а вещатели совместно со зрителями собрали более 118 млн грн на нужды Сил обороны Украины.

От помощи военным и ветеранам до информационной поддержки украинцев на временно оккупированных территориях — марафон продолжает выполнять важную общественную функцию, совмещая оперативное информирование с практической помощью тем, кто в ней нуждается.

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В условиях полномасштабной войны роль информационного вещания выходит за пределы ежедневного освещения событий. Оно также помогает украинцам ориентироваться в доступных государственных программах, получать информацию о возможностях поддержки, приобщаться к помощи Силам обороны и находить ответы на актуальные общественные вызовы. Именно на этих направлениях в течение года сосредотачивались совместные усилия вещателей «Єдиних новин».

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Более 20 социальных кампаний: от поддержки военных до помощи гражданским

Одним из приоритетов марафона в 2026 году оставалась поддержка Сил обороны, военнослужащих и ветеранов. В частности, вещатели распространяли информацию о возможностях рекрутинга, обеспечении военнослужащих, обновленных условиях контрактной службы и механизмах возвращения из самовольного оставления части.

Также «Єдині новини» присоединились к информационной кампании Министерства обороны «Обирай командира». В рамках инициативы офицеры разных подразделений ВСУ в серии интервью рассказывали о своем опыте, службе и людях, с которыми работают. Такой формат помогает сделать военную службу более понятной, а за названиями подразделений и военными должностями увидеть конкретных людей.

Отдельное внимание уделялось формированию культуры уважения к военнослужащим и ветеранам, вопросам здоровья украинцев, инструкциям по безопасности в военное время и доступу к государственным программам поддержки.

В сотрудничестве с государственными институтами в эфире освещали инициативы по энергетической поддержке предпринимателей и населения, в частности, «єОпора», программу «Національний кешбек», а также распространяли практические рекомендации по экономии электроэнергии и информацию о возможностях профилактических обследований здоровья.

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Особо важным направлением стало информирование о возможности выезда с временно оккупированных территорий. Через эфир марафона украинцы могли узнать доступные механизмы возвращения на подконтрольную Украине территорию и получить практические рекомендации.

Таким образом, социальные кампании в эфире «Єдиних новин» выполняют важную информационную функцию, а также помогают людям узнавать конкретные возможности поддержки и принимать решения, важные для собственной безопасности и благосостояния.

«Знаки сили і честі»: истории людей по шевронам

Отдельное направление работы марафона — проект «Знаки сили і честі», посвященный украинским военным подразделениям и людям, которые в них служат.

Его цель — рассказать о военных, чьи истории, ценности и ежедневная служба стоят за символикой бригад Сил обороны. На данный момент в рамках проекта создано видео о 57 бригадах.

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Это также возможность сделать видимыми людей, которые ежедневно защищают страну, усиливая общественное уважение к их службе.

Всего за 2026 год в эфире марафона «Єдині новини» вышло более 350 социальных роликов общей продолжительностью 14 800 минут.

Более 118 млн грн для Сил обороны: результат совместной работы вещателей и зрителей

Важным направлением деятельности марафона остается поддержка украинских защитников и защитниц. В 2026 году благодаря благотворительным инициативам команд 1+1 media, Starlight Media, «Ми — Україна», Inter Media Group и донатам зрителей удалось собрать 118 651 219 грн на нужды Сил обороны Украины.

Денежные средства направляли на закупку дронов, средств связи и радиоэлектронной борьбы, ремонт военной техники, а также на обеспечение медицинской эвакуации и другие нужды армии.

За каждой из этих сумм — совместные усилия редакций, благотворителей и зрителей. Используя возможности телевизионного эфира и диджитальных охватов, вещатели помогают привлекать внимание к неотложным потребностям военных и объединять украинцев вокруг конкретных инициатив поддержки.

Общественная роль информационного вещания в условиях войны

Марафон «Єдині новини» начал вещание 26 февраля 2022 года как совместный ответ украинских медиагрупп на полномасштабное российское вторжение. Сегодня в его производстве принимают участие редакции 1+1 media, Starlight Media, «Ми — Україна» и Inter Media Group.

За непрерывным информационным вещанием стоит ежедневная работа журналистов, редакторов, продюсеров, операторов, технических специалистов и других команд, обеспечивающих подготовку и выход новостей даже в условиях воздушных тревог, обстрелов и перебоев с электроснабжением.

Эта работа требует не только профессиональной экспертизы, но и стабильной технологической инфраструктуры, производственных ресурсов и постоянной координации между редакциями.

Результаты социальных кампаний и благотворительных сборов демонстрируют дополнительную общественную ценность совместного информационного вещания, которое также помогает объединять усилия государства, медиа, общественных инициатив и миллионов украинцев вокруг общих задач.

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