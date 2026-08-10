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Более 1,2 млн семей снова со светом: энергетики ДТЭК восстанавливают сети после атак россии
За неделю, с 3 по 9 августа, энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение для более чем 1,2 млн семей в Донецкой, Одесской и Днепропетровской областях. Работы производились после вражеских обстрелов сразу после получения разрешений от ВСУ и ГСЧС.
Об этом говорится в сообщении ДТЭК.
«С 3 по 9 августа энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 436 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов. Свет удалось вернуть в дома более 1,2 млн семей», — говорится в нем.
Наибольший объем работ выполнили в Донецкой области, где, несмотря на постоянные боевые действия и новые разрушения энергообъектов, за неделю возобновили электроснабжение для 774,3 тыс. семей.
В Одесской области энергетики вернули свет для 227,8 тыс. семей, а на Днепропетровщине — для 206,6 тыс. домохозяйств.
Напомним, за полгода ДТЭК Рината Ахметова восстановил 240 энергообъектов сетей, поврежденных во время боевых действий.