Более 1,2 млн семей снова со светом: энергетики ДТЭК восстанавливают сети после атак россии

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Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

«С 3 по 9 августа энергетики операторов систем распределения (ОСР) ДТЭК Сети смогли полностью или частично возобновить электроснабжение 436 населенных пунктов, обесточенных в результате вражеских обстрелов. Свет удалось вернуть в дома более 1,2 млн семей», — говорится в нем.

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Наибольший объем работ выполнили в Донецкой области, где, несмотря на постоянные боевые действия и новые разрушения энергообъектов, за неделю возобновили электроснабжение для 774,3 тыс. семей.

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В Одесской области энергетики вернули свет для 227,8 тыс. семей, а на Днепропетровщине — для 206,6 тыс. домохозяйств.

Напомним, за полгода ДТЭК Рината Ахметова восстановил 240 энергообъектов сетей, поврежденных во время боевых действий.

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