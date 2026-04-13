Более 12 тысяч абонентов без света: на Черниговщине поврежден энергообъект из-за атаки

В Черниговской области из-за вражеской атаки получил повреждения один из энергообъектов в Черниговском районе. В результате инцидента обесточено более 12 тысяч абонентов.

Об этом сообщили в «Черниговоблэнерго».

Энергетики отмечают, что сейчас ожидают улучшения ситуации безопасности, после чего сразу начнут аварийно-восстановительные работы.

Жителей просят сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями о возобновлении электроснабжения.

Напомним, что ранее мы сообщали о том, выключат ли свет 13 апреля : в «Укрэнерго» дали ответ.

13 апреля в Украине будут действовать ограничения электропотребления для бизнеса, в то время как отключения света для населения пока не планируются.