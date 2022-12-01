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Более 14,5 миллионов украинцев выехали за границу с начала полномасштабного наступления России

Автор
Оксана РудаОксана Руда
Дата публикации
Просмотры
1329
Время на прочтение
1 мин
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Более 14,5 миллионов украинцев выехали за границу с начала полномасштабного наступления России

Фото: Getty Images

Стало известно, сколько украинцев сбежало от войны за границу, а сколько граждан сменили место жительства и переехали в другие регионы страны.

С начала полномасштабного наступления России из Украины выехало более 14,5 миллиона граждан, из них – по меньшей мере 11,7 млн отправились в страны Евросоюза.

Об этом сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец на своей странице в Facebook.

“Более 14,5 млн украинцев выехало после 24 февраля, а минимум 11,7 млн – въехало в страны Евросоюза. 7,7 млн зарегистрированы в Европе в качестве получателей временной защиты”, — уточнил Лубинец.

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Также он отметил, что в Украине зарегистрировано 4,7 млн внутренне перемещенных лиц.

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Дата публикации
Просмотры
1329
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