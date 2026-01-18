ТСН в социальных сетях

Более 15 тысяч абонентов общины на Запорожье обесточены из-за вражеского удара.

Более 15 тысяч абонентов Вольнянской общины в Запорожье остались без света в результате вражеского удара, сейчас энергетики работают над восстановлением электроснабжения.

В Запорожской области в результате вражеского удара без электроснабжения остались более 15 000 абонентов Вольнянского общества.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

Специалисты работают над восстановлением электричества и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

В то же время в регионе продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в безопасных местах и соблюдать правила безопасности.

Впоследствии начальник Запорожской ОВА добавил , что критическая инфраструктура в Вольнянске переведена на резервное питание.

Напомним, вечером в субботу, 17 января, российские беспилотники вторично за день нанесли удар по городу Харькову. Зафиксировано два попадания, в частности, в объект критической инфраструктуры.

