Более 15 тысяч абонентов общины на Запорожье обесточены из-за вражеского удара.

Блэкаут

В Запорожской области в результате вражеского удара без электроснабжения остались более 15 000 абонентов Вольнянского общества.

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров .

Специалисты работают над восстановлением электричества и делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть свет людям.

В то же время в регионе продолжается воздушная тревога. Жителей призывают оставаться в безопасных местах и соблюдать правила безопасности.

Впоследствии начальник Запорожской ОВА добавил , что критическая инфраструктура в Вольнянске переведена на резервное питание.

Напомним, вечером в субботу, 17 января, российские беспилотники вторично за день нанесли удар по городу Харькову. Зафиксировано два попадания, в частности, в объект критической инфраструктуры.