Более 15 тысяч гражданских погибли или были ранены в Украине за восемь месяцев 2026 года - ООН

ООН / © Associated Press

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За первые восемь месяцев 2026 количество погибших и раненых гражданских в Украине уже превысило показатель за весь 2025 год.

Об этом свидетельствуют данные Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине .

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С января по август 2026 года в результате связанного с войной насилия погибли по меньшей мере 2 222 гражданских, еще 13 058 получили ранения. В общей сложности речь идет о 15 280 подтвержденных гражданских жертвах.

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Это на 55% больше, чем за аналогичный период 2025 года, и более чем вдвое превышает показатель первых восьми месяцев 2024 года.

Только в августе ООН зафиксировала 372 погибших и 2 349 раненых гражданских. Это был второй худший месяц 2026 года по количеству гражданских жертв после июля.

Почти половина всех жертв в августе пришлась на удары дальнобойным оружием — ракетами и беспилотниками. В результате таких атак погибли 194 человека, еще 1 077 были ранены. Большинство этих случаев зафиксировали вдали от линии фронта в городах.

Вблизи фронта главной причиной гибели и гражданских ранений стали дроны ближнего радиуса действия: в августе они унесли жизни 91 человека и ранили 727.

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В Мониторинговой миссии ООН отмечают, что уровень гибели и ранений гражданских в 2026 году является самым высоким с первых месяцев полномасштабного вторжения.

Напомним, что ранее Зеленский в ООН пригрозил России "болезненной" зимой.

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