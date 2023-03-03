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Более 15 тысяч за однокомнатную: сколько стоит аренда квартир в Киеве и Львове

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
Дата публикации
Просмотры
1353
Время на прочтение
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Более 15 тысяч за однокомнатную: сколько стоит аренда квартир в Киеве и Львове

Фото: ТСН.ua

Украинцы выбирают Львов как "безопасную альтернативу" Киеву во время полномасштабной войны.

Цены на аренду однокомнатных квартир во Львове по состоянию на начало марта 2023 года значительно выше, чем в Киеве. Так, на западе Украины снять жилье в среднем будет стоить 15,5 тысяч гривен в месяц, в столице — 9 тысяч гривен.

Об этом говорится в статистике аренды квартир от Bird.

Средняя цена двухкомнатных квартир в Киеве – 12,5 тысяч гривен, во Львове – 18 тысяч гривен. Трехкомнатные квартиры в Киеве и Львове стоят примерно одинаково – 20 тысяч гривен в месяц.

Отмечается, что спрос на аренду для столицы привычный. Даже с тем, что количество запросов такое же, как в январе 2022 года, цены на аренду упали на треть и больше.

Львов за этот год привлек к себе гораздо больше внимания и это отражается в более высоких, по сравнению с Киевом, ценах на аренду квартир. Несмотря на ракетные удары и проблемы с электроэнергией, многие продолжают выбирать этот город именно как "безопасную альтернативу" Киеву во время полномасштабной войны.

Напомним, одним из самых распространенных мошенничеств в Украине в лидерах остаются аферы с арендой жилья в регионах, куда приехали тысячи переселенцев, в частности во Львове.

Как изменились цены на аренду квартиры в Киеве и в каких районах самые низкие цены

Как изменились цены на аренду квартиры в Киеве и в каких районах самые низкие цены

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Дата публикации
Просмотры
1353
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