Более 15 ударов топором: в Винницкой области женщина убила сожителя и спряталась в гостинице

Более 15 ударов топором: в Винницкой области женщина убила сожителя и спряталась в гостинице

Убийство произошло во время ссоры между мужчиной и женщиной.

В Казатине Хмельницкого района молодая женщина топором и ножом убила сожителя.

Об этом сообщает полиция Винницкой области.

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Сообщение об особо тяжком преступлении в полицию поступило от местной жительницы. Она рассказала, что обнаружила своего племянника убитым. По подозрению в убийстве полицейские задержали 29-летнюю сожительницу погибшего.

По предварительной информации, ночью во время ссоры женщина набросилась на мужчину с топором. Нанесла более 15 ударов топором и несколько ножевых ранений в голову и лицо. От полученных травм 35-летний мужчина скончался.

Чтобы скрыть следы преступления, женщина собрала свои вещи и скрылась. Задержали ее в одной из гостиниц Винницы. Женщина раньше к уголовной ответственности не привлекалась.

Злоумышленница задержана в процессуальном порядке и помещена в изолятор временного содержания. Ей объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (преднамеренное убийство). Задержанной грозит до 15 лет тюрьмы.

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Ранее стало известно, что в Черновцах 55-летний мужчина во время спора убил свою соседку. Смерть женщины наступила в результате компрессионной асфиксии.

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