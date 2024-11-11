Более 1500 лет понадобится для восстановления поврежденного жилья в Украине – Шуляк

Прямой ущерб, нанесенный Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года по 31 декабря 2023 года, составил 152 млрд долларов

На восстановление разрушенного и поврежденного жилья в Украине уйдет около 1575 лет при нынешнем темпе финансирования.

Об этом сообщила председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

В проекте государственного бюджета на 2025 год, поданном на второе чтение, заложено 4 млрд грн для реализации программы еВосстановление. Из этих средств 3 млрд грн планируется использовать на жилищные сертификаты для лиц, потерявших свое жилье, и 1 млрд грн на компенсации за поврежденное имущество.

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За время действия программы с мая 2023 года было выплачено компенсации на общую сумму 15,9 млрд грн, из которых 7 млрд грн ушло на компенсации за поврежденное жилье, а 8,9 млрд грн было использовано из-за жилищных сертификатов.

По данным Всемирного банка, прямой ущерб, нанесенный Украине с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года до 31 декабря 2023 года, составил 152 млрд долларов. Потребность в средствах по восстановлению по оценкам на текущий момент составляет примерно 6,3 триллиона гривен.

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"При нынешнем финансировании в 4 млрд грн в год для полной компенсации за разрушенное и поврежденное жилье понадобится 1575 лет. Тоже самое, что наполнять озеро чайной ложкой", – подчеркнула Шуляк.

Она добавила, что такое финансирование, хоть и является положительным шагом правительства, на самом деле нельзя считать достаточным для решения огромных вызовов, связанных с возобновлением страны после войны.

Напомним, что украинцы могут подать заявления о поврежденном жилье в международный Реестр убытков в "Дії". Также процедура подачи заявлений была существенно упрощена.

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