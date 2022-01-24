"Более 160 еду, ничего не происходит": под Харьковом карма мгновенно догнала нетрезвого "гонщика" (видео)

Нетрезвый водитель влетел в магазин.
В Харьковской области гонщик, разогнавшийся до 160 км/ч, влетел в магазин.
Видео выложили в Сети.
В поселке Васищево под Харьковом пьяный водитель похвастался, что разогнал авто до 160 км/ч.
"Более 160 еду. Ничего не происходит. Мус*ра не останавливают", — похвастался на видео водитель.
Карма пришла мгновенно. Через несколько секунд после сказанного, авто не вписалось в поворот, протаранило магазин и полетело на несколько метров, чудом не въехав в жилые дома.
Отмечается, что "гонщика" с травмами доставили в больницу и составили на него админпротокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.
Подписчики в Сети прокомментировали увиденное:
- Понастроили магазины.
- Хорошо, что на его пути не было людей.
- Магазину полгода, их заставят оплатить за ремонт.
Напомним, что в одном из сел Криниченского общества 32-летний местный житель заметил открытый Volkswagen Passat и решил прокатиться.
Читайте также:
- В Польше при неустановленных обстоятельствах скончался 28-летний украинец из Тернополя, работавший поваром
- В Черновцах двое нетрезвых "послушников" в одной рясе на двоих с ведром и кропилой стали звездами Сети (видео)
- Двое мужчин принеси труп товарища на почту, чтобы получить его пенсию через неделю