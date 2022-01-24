"Более 160 еду, ничего не происходит": под Харьковом карма мгновенно догнала нетрезвого "гонщика" (видео)

"Более 160 еду, ничего не происходит": под Харьковом карма мгновенно догнала нетрезвого "гонщика" (видео)

Нетрезвый водитель влетел в магазин.

В Харьковской области гонщик, разогнавшийся до 160 км/ч, влетел в магазин.

Видео выложили в Сети.

В поселке Васищево под Харьковом пьяный водитель похвастался, что разогнал авто до 160 км/ч.

"Более 160 еду. Ничего не происходит. Мус*ра не останавливают", — похвастался на видео водитель.

Карма пришла мгновенно. Через несколько секунд после сказанного, авто не вписалось в поворот, протаранило магазин и полетело на несколько метров, чудом не въехав в жилые дома.

Отмечается, что "гонщика" с травмами доставили в больницу и составили на него админпротокол за управление авто в состоянии алкогольного опьянения.

Подписчики в Сети прокомментировали увиденное:

Понастроили магазины.

Хорошо, что на его пути не было людей.

Магазину полгода, их заставят оплатить за ремонт.

Напомним, что в одном из сел Криниченского общества 32-летний местный житель заметил открытый Volkswagen Passat и решил прокатиться.

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