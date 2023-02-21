Более 17 "прилетов": враг продолжает обстреливать громады в Сумской области

Стала известна ситуация на приграничных территориях Сумской области по состоянию на 21.00 20 февраля 2023 года.

В течение дня враг совершил обстрелы 4 территориальных громад области: Эсманьской, Белопольской, Краснопольской, Юнаковской. Было зафиксировано более 17 «прилетов».

Об этом пишет Сумская ОВА в сообщениях в социальных сетях.

Эсманьская громада: в 08.40 с территории России совершен артиллерийский обстрел громады – 3 «прилета».

Белопольская громада: с 08.50 россияне били из минометов – 8 «прилетов».

Краснопольская громада: 1 мину сбросил враг на территорию общества в 09.06.

Юношеская громада: с 09.15 тоже был минометный обстрел – 5 «прилетов».

«К счастью, без потерь и разрушений. Спасибо нашим защитницам и защитницам!», — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что россияне обстреляли Сумскую область из дронов и минометов.

А накануне оккупанты накрыли Сумщину обстрелом с более чем 100 "прилетов".

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