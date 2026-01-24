- Дата публикации
Более 170 поврежденных объектов в сутки: МВД о последствиях ночного удара РФ (фото)
В МВД рассказали, как Украина преодолевает последствия массированной атаки 24 января.
В результате российской массированной атаки 24 января повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей.
Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.
В результате удара погиб один человек в Киеве, около 40 человек по Украине — ранены.
Киев
На местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы.
К аварийно-восстановительным работам привлечены 150 спасателей-верхолазов из разных регионов: Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска, Тернополя и других подразделений системы ГСЧС. Работы ведутся поэтапно с соблюдением правил безопасности для личного состава.
В столице развернуто более 1300 пунктов несокрушимости. Дополнительно развернут 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях — преимущественно дворы многоэтажек.
Людей обеспечивают питанием — уже выдано более 6000 порций. Продовольственные службы ГСЧС поддерживают как население, так и сводные отряды спасателей.
Харьков
Город подвергся массированной атаке БпЛА.
Ранены более 30 человек, среди них — 2 детей.
Повреждены гражданские объекты, в том числе роддом, где находились около 30 пациентов с детьми.
Черниговщина
Регион усилен сводным энергетическим отрядом с мощными генераторами. Основные задачи — помощь населению и стабилизация критической инфраструктуры.
Всего в Украине развернуто почти 11 тысяч пунктов несокрушимости.
Ранее сообщалось, что почти весь Чернигов обесточен из-за массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры.
Напомним, в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления. Также в Киеве 88 000 семей временно без света после массированной атаки.
ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.