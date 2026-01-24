Более 170 поврежденных объектов в сутки: МВД о последствиях ночного удара РФ (фото)

Страна приходит в себя после ударов 24 января / © Игорь Клименко

В результате российской массированной атаки 24 января повреждено более 170 объектов: энергетическая инфраструктура, более 60 жилых домов и 80 гражданских автомобилей.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко.

В результате удара погиб один человек в Киеве, около 40 человек по Украине — ранены.

Киев

На местах российских ударов работают подразделения ГСЧС, полиции и городские службы.

К аварийно-восстановительным работам привлечены 150 спасателей-верхолазов из разных регионов: Сум, Львова, Одессы, Черкасс, Ивано-Франковска, Тернополя и других подразделений системы ГСЧС. Работы ведутся поэтапно с соблюдением правил безопасности для личного состава.

В столице развернуто более 1300 пунктов несокрушимости. Дополнительно развернут 91 пункт обогрева ГСЧС на 68 локациях — преимущественно дворы многоэтажек.

Людей обеспечивают питанием — уже выдано более 6000 порций. Продовольственные службы ГСЧС поддерживают как население, так и сводные отряды спасателей.

Харьков

Город подвергся массированной атаке БпЛА.

Ранены более 30 человек, среди них — 2 детей.

Повреждены гражданские объекты, в том числе роддом, где находились около 30 пациентов с детьми.

Черниговщина

Регион усилен сводным энергетическим отрядом с мощными генераторами. Основные задачи — помощь населению и стабилизация критической инфраструктуры.

Всего в Украине развернуто почти 11 тысяч пунктов несокрушимости.

Ранее сообщалось, что почти весь Чернигов обесточен из-за массированного обстрела объектов энергетической инфраструктуры.

Напомним, в столице снова почти 6 000 домов остались без отопления. Также в Киеве 88 000 семей временно без света после массированной атаки.

ТСН.ua собрал все, что известно о ночной атаке.