Более 19 900 оккупантов ликвидировано: потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 апреля

Более 19 900 оккупантов ликвидировано: потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 апреля

Данные уточняются.

За 50 дней войны в Украине оккупанты потеряли более 19900 своих военнослужащих.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

личного состава 19900 человек,

танков ‒ 753 ед,

боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,

артиллерийских систем – 366 ед,

РСЗО — 122 ед,

средства ПВО — 64 ед,

самолетов – 160 ед,

вертолетов – 144 ед,

автомобильной техники — 1437 ед,

корабли — 7 ед,

цистерн с ГСМ – 76,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,

специальная техника — 25,

пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что группа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взорвала мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм Харьковской области.