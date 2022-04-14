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Более 19 900 оккупантов ликвидировано: потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 апреля

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Более 19 900 оккупантов ликвидировано: потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 апреля

Данные уточняются.

За 50 дней войны в Украине оккупанты потеряли более 19900 своих военнослужащих.

Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:

  • личного состава 19900 человек,
  • танков ‒ 753 ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
  • артиллерийских систем – 366 ед,
  • РСЗО — 122 ед,
  • средства ПВО — 64 ед,
  • самолетов – 160 ед,
  • вертолетов – 144 ед,
  • автомобильной техники — 1437 ед,
  • корабли — 7 ед,
  • цистерн с ГСМ – 76,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,
  • специальная техника — 25,
  • пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

Напомним, что группа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взорвала мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм Харьковской области.

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