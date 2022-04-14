Более 19 900 оккупантов ликвидировано: потери РФ в войне против Украины по состоянию на 14 апреля

Данные уточняются.
За 50 дней войны в Украине оккупанты потеряли более 19900 своих военнослужащих.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 14.04 ориентировочно составили:
- личного состава 19900 человек,
- танков ‒ 753 ед,
- боевых бронированных машин ‒ 1968 ед,
- артиллерийских систем – 366 ед,
- РСЗО — 122 ед,
- средства ПВО — 64 ед,
- самолетов – 160 ед,
- вертолетов – 144 ед,
- автомобильной техники — 1437 ед,
- корабли — 7 ед,
- цистерн с ГСМ – 76,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 134,
- специальная техника — 25,
- пусковые установки ОТРК/ТРК – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.
Напомним, что группа Сил специальных операций Вооруженных сил Украины взорвала мост с российской техникой, направлявшейся в Изюм Харьковской области.