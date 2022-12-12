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Более 2,4 тысячи штрафа: на Закарпатье суд наказал пограничника за просмотр видео в ТикТок

Автор
Юлия АбрамоваЮлия Абрамова
Дата публикации
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Более 2,4 тысячи штрафа: на Закарпатье суд наказал пограничника за просмотр видео в ТикТок

Фото: unsplash.com

Военный имел при себе свой телефон во время дежурства, что запрещено правилами.

В Закарпатье суд обязал солдата-пограничника оплатить 2,4 тыс. грн штрафа за просмотр видео в ТикТок во время патрулирования границы.

Об этом пишет Zaxid.net со ссылкой на постановление Великоберезнянского районного суда.

По данным правоохранителей, военный вместе с товарищем вместо обхода определенного участка границы просматривал видео в ТикТок.
Согласно постановлению суда, "военнослужащие отвлекались во время несения службы, патрулирование определенного участка не осуществляли, просматривая на телефоне солдата Александра А. социальную сеть ТикТок".

Правонарушение пограничников заметил майор, проверявший качество работы патрулей на украинско-словацкой границе.

Пограничника признали виновным по ч. 2 ст. 172-18 КУоАП (нарушение правил несения пограничной службы) и обязали уплатить более 2,4 тыс. грн штрафа.

Ранее сообщалось, что в Закарпатье местные за 18 тыс. долларов помогали уклоняющимся бежать из Украины.

С начала военного положения пограничники задержали более 8 тысяч мужчин за попытку незаконного пересечения границы.

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Дата публикации
Просмотры
1210
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