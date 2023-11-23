Более 2 млн евро на реставрацию: как выглядит уникальное укрытие в Луцке (фото)

Защитная постройка-музей находится на балансе Волынского профессионального колледжа Национального университета пищевых технологий и полностью отвечает всем современным нормам.

В Луцке по назначению используется укрытие, построенное в XIV веке, на его реставрацию было израсходовано 2,3 млн. евро.

Об этом сообщил в Facebook заместитель министра по стратегическим отраслям промышленности Тимур Ткаченко.

“В Луцке есть укрытие, которое используется по своему прямому назначению с 14 века! Это старейшее защитное сооружение гражданской защиты в Украине из тех, где я был и видел”, — отметил Ткаченко.

Фото: Facebook

По его словам, защитное сооружение-музей находится на балансе Волынского профессионального колледжа Национального университета пищевых технологий и полностью отвечает всем современным нормам.

Фото: Facebook

Замминистра проинформировал, что ремонтно-реставрационные работы стоили 2,3 млн евро, средства были предоставлены на условиях софинансирования местным органом самоуправления и Программы трансграничного сотрудничества. В укрытии в Окольном замке обустроена вентиляция, заменены инженерные сети и освещения, усилены фундаменты части оборонной стены и т.д.

Фото: Facebook

По словам замминистра, во время воздушной тревоги люди фактически находятся в подземном музее. В остальное время здесь проводят экскурсии.

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