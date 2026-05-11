Более 2 млн семей ВПЛ нуждаются в жилье: депутат предупредил о риске невозвращения украинцев

На данный момент более 2 миллионов семей ВПЛ нуждаются в квартирах. В Украине и за рубежом около 2,5 миллиона семей переселенцев нуждаются в компенсации за потерянное жилье. Без этого Украина не сможет вернуть домой миллионы людей.

Такими данными поделился нардеп от «Слуги народа» Максим Ткаченко в эфире «Ранок.LIVE».

Народный депутат Максим Ткаченко заявил, что украинцы не вернутся из-за границы, если государство не обеспечит им жилье, которое они потеряли из-за войны.

«Если мы хотим, чтобы эти люди вернулись в Украину, то мы также должны им обеспечить жилье, или эти сертификаты, или предоставить новое жилье от государства», — заявил депутат.

Сейчас Украина готова обеспечить жильем всего 7 тысяч семей. Общая потребность в жилье, учитывая участников боевых действий, людей с инвалидностью и ВПЛ, колеблется в пределах 2–2,5 миллиона семей.

ВПЛ, которые находятся в Украине — это около 5 млн человек. Еще 2–2,5 млн ВПЛ находятся за границей.

«Это не просто беженцы, это беженцы, которые потеряли свое жилье — в Мариуполе, в Луганске, в Горловке, в Покровске, в Бахмуте», — объясняет Ткаченко.

Компенсация за уничтоженный автомобиль во время войны

Напомним, в Украине готовят механизм выплат компенсаций за автомобили, поврежденные или уничтоженные в результате боевых действий. Профильный комитет Верховной Рады поддержал соответствующий законопроект и рекомендовал его к рассмотрению в первом чтении.

По словам народного депутата Владимира Крейденко, эта инициатива позволит гражданам получать возмещение за транспорт по аналогии с компенсациями за утраченное жилье.

Ожидается, что выплаты будут базироваться на прозрачной экспертной оценке рыночной стоимости авто на момент повреждения. В ходе экспертизы специалисты будут учитывать техническое состояние, срок эксплуатации и пробег транспортного средства. Вырученные средства владельцы смогут использовать на покупку другого автомобиля или на собственные нужды.

