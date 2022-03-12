Более 2 тыс. человек в Мелитополе митингуют с требованием освободить мэра от оккупантов (видео)

Накануне оккупанты похитили Ивана Федорова из-за отказа сотрудничать с ними.
Жители Мелитополя Запорожской области в субботу, 12 марта, вышли на митинг с призывом освободить мэра Ивана Федорова от российских оккупантов.
Об этом сообщает заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Более 2 тысяч человек собрались возле Мелитопольского городского совета с флагами Украины. Люди требуют освободить Федорова.
Напомним, вчера появилось видео похищение российскими оккупантами мэра Мелитополя. Федоров отказался сотрудничать с русскими оккупантами.