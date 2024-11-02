Более 2 тысяч "шахедов" за месяц атаковали Украину: главное из обращения Зеленского

Россия до сих пор использует для производства своих дронов и ракет компоненты западного производства, импортируемые в обход санкций.

Россия постепенно наращивает активность ежедневных атак "шахедов" и ракет. И для этого агрессор до сих пор имеет возможность использовать западные компоненты.

Об этом президент Украины сказал в вечернем обращении к украинцам в субботу, 2 ноября.

"За октябрь месяц более 2 тысяч "шахедов" было против Украины, против наших людей. Буквально каждые сутки. Такое количество "шахедов" — это более 170 тысяч компонентов, которые должны быть заблокированы для поставки в Россию. Микросхемы, микроконтроллеры, процессоры и много разных деталей, без которых просто был бы невозможен этот террор", – сказал президент.

Он отметил, что все эти компоненты поставляются в Россию из-за рубежа – от производителей из Китая, Европы и США.

"Это много микровзносов в постоянный российский террор. Это снова и снова возвращает мир к необходимости работать гораздо больше, чтобы контролировать экспорт специальных деталей и ресурсов. Чтобы не давать России возможности обходить санкции, которые давно уже были введены против России за эту войну", – подчеркнул Зеленский.

По словам президента, аналогичная ситуация сложилась не только с "шахедами", но и с российскими ракетами.

"Они [ракеты РФ – ред.] все содержат компоненты из других стран. Бороться против российских ударов – это значит бороться, в том числе, за силу санкций против России. Санкции должны увеличиваться, быть эффективными. И каждая схема обхода санкций – это преступление против людей и мира. Именно такие схемы дают России возможность также наращивать мышцы режимам в Иране и Северной Корее. Это глобальная опасность. И только глобальным, специальным давлением это можно преодолеть", – подчеркнул гарант.

Напомним, правительство Соединенных Штатов не обвиняет свои компании в нарушении экспортного контроля, чью продукцию Россия использует для изготовления ракет для обстрелов Украины. Компоненты для производства оружия поставляются в РФ в больших объемах через посредников.

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