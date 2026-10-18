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Более 2 тысяч военных: рекордные потери РФ за сутки 18 октября
Российская армия за минувшие сутки понесла новые потери на фронте.
С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российской армии достигли около 1 565 060 военных. Из них 2090 — за последние сутки.
Об этом 18 октября сообщил Генштаб.
Утраты РФ по состоянию на 18 октября 2026 года
танки — 12 416 (+1 — за последние сутки);
боевые бронированные машины — 25 561 (+7);
артиллерийские системы — 51 293 (+27);
РСЗО — 2 224 (+3);
средства ПВО — 1711 (+1);
самолеты — 449;
вертолеты — 356;
наземные робототехнические комплексы — 2 968 (+6);
БпЛА оперативно-тактического уровня — 568 358 (+1 372);
крылатые ракеты — 5134 (+4);
корабли/катера — 35;
подводные лодки — 2;
автомобильная техника и автоцистерны — 164 246 (+363);
специальная техника — 4 835.
Напомним, 16 октября и в ночь на 17 октября Силы обороны поразили железнодорожный мост через реку Унеча близ Слободы-Селецкой в Брянской области РФ. По данным Генштаба, это должно усложнить поставки боеприпасов, горючего и военной техники российским оккупантам.