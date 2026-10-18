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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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Более 2 тысяч военных: рекордные потери РФ за сутки 18 октября

Российская армия за минувшие сутки понесла новые потери на фронте.

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Фото автора: Дарья Любарская Дарья Любарская
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Российские военные

Российские военные / © Associated Press

С начала полномасштабного вторжения в Украину потери российской армии достигли около 1 565 060 военных. Из них 2090 — за последние сутки.

Об этом 18 октября сообщил Генштаб.

Утраты РФ по состоянию на 18 октября 2026 года

  • танки — 12 416 (+1 — за последние сутки);

  • боевые бронированные машины — 25 561 (+7);

  • артиллерийские системы — 51 293 (+27);

  • РСЗО — 2 224 (+3);

  • средства ПВО — 1711 (+1);

  • самолеты — 449;

  • вертолеты — 356;

  • наземные робототехнические комплексы — 2 968 (+6);

  • БпЛА оперативно-тактического уровня — 568 358 (+1 372);

  • крылатые ракеты — 5134 (+4);

  • корабли/катера — 35;

  • подводные лодки — 2;

  • автомобильная техника и автоцистерны — 164 246 (+363);

  • специальная техника — 4 835.

Напомним, 16 октября и в ночь на 17 октября Силы обороны поразили железнодорожный мост через реку Унеча близ Слободы-Селецкой в Брянской области РФ. По данным Генштаба, это должно усложнить поставки боеприпасов, горючего и военной техники российским оккупантам.

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