Более 20 часов удерживали в ТЦК: Балух раскрыл шокирующие подробности избиения в Киеве

Владимир Балух на заседании ВСК 27 марта / © ТСН

Реклама

Бывший политзаключенный Кремля Владимир Балух заявил, что его незаконно задержали и избили в помещении Шевченковского территориального центра комплектования (ТЦК) Киева. Также он рассказал, что провел в помещении ТЦК около 21 часа.

Эту информацию Балух озвучил 27 марта на заседании Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины, сообщает ТСН.ua.

Избиение в помещении ТЦК

По словам Балуха, эта ситуация возникла не просто так.

Реклама

«Это происходило в помещении ТЦК на Салютной за мою деятельность. Я посещаю все суды, связанные с политической деятельностью. Это было по предварительной договоренности. В этот день проходило заседание по делу Червинского, мне настойчиво предложили явиться в Печерский райотдел», — отметил Владимир Балуха.

Уже во время пребывания в ТЦК возник конфликт с работниками из-за запрета воспользоваться телефоном. Пострадавший отметил, что у него инвалидность, которая изначально не отражалась в электронной базе.

«Мне сняли наручники. Пообщались с человеком. Он понял ситуацию и сказал, что в электронной базе не подтягивается инвалидность. Затем завели в кабинет, где военно-врачебная комиссия. Затем появился работник МВД и был составлен админпротокол. Я матом не высказывался. Избиение произошло в 21:00. Я просил, чтобы дали телефон. Там висит информация, что в 21.00 можно пользоваться телефоном. Мне с хамством и по-русски отвечали. После третьего раза я его послал», — заявил Балух.

Активист отметил, что после перепалки появился руководитель, который «засунул его в камеру». Там Балух получил удар в челюсть и ушиб грудной клетки.

Реклама

Владимир Балух во время заседания Временной следственной комиссии 27 марта. / © ТСН

Реакция адвокатов и прокуратуры

Защитники Владимира Балуха уже подали заявления в полицию по поводу его незаконного задержания. На заседании ВСК присутствовал прокурор Киевской специализированной прокуратуры в сфере обороны Центрального региона Артем Новов. Он сообщил, что ведомство узнало о событии со СМИ и уже начало сбор информации от ТЦК и Нацполиции.

«Информация нам стала известна из СМИ. Собиралась информация из ТЦК и подразделений Нацполиции, были направлены соответствующие письма в службу правопорядка. Будем принимать меры по ускорению расследования», — подчеркнул Новов.

Избиение бывшего политзаключенного Владимира Балуха — что известно

Ранее мы писали, что в Киеве приступили к проверке по факту возможного избиения бывшего политзаключенного и активиста Владимира Балуха в помещении ТЦК. Потерпевший сообщил о задержании сразу после визита в Печерский райотдел полиции, куда его вызвали из-за якобы нецензурной брани в адрес прокурора.

По словам активиста, люди в военной форме без представления документов затолкали его в автомобиль и доставили в ТЦК. Они заявили, что он якобы находится в розыске. Тогда он и сообщил об избиении работниками ТЦК.

Реклама

В свою очередь столичный ТЦК и СП официально отрицал применение силы к гражданину. В ведомстве подтвердили, что мужчину доставила полиция в качестве нарушителя воинского учета, находившегося в розыске с июня 2025 года.

Представители ТЦК подчеркнули, что в реестрах отсутствовала информация о его пребывании в плену или о наличии наград. Право на отсрочку не было оформлено должным образом. Также в ведомстве отметили, что задержанный не способствовал прохождению ВВК, что затянуло его пребывание в учреждении.

Впоследствии через другие реестры подтвердилось наличие у Владимира Балуха инвалидности II группы. После обновления данных активисту вручили повестку для устранения нарушений учета, и он покинул здание. В полиции тоже отреагировали и изучают обстоятельства произошедшего.

Стоит отметить, что Владимир Балух — крымский общественный активист и бывший политзаключенный Кремля, ставший символом сопротивления российской оккупации полуострова после 2014 года. Из-за открытой проукраинской позиции и отказа от российского паспорта он подвергся системным преследованиям со стороны оккупационных властей.