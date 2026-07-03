Более 20 детей попали в больницу после отдыха на озере: что известно

Дети в больнице / © pixabay.com

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В начале июля во Львовской области были госпитализированы двадцать детей в возрасте от 2 до 14 лет, которые вместе с родителями отдыхали у озера в Стрыйском районе. Медики предварительно диагностировали у них кишечную инфекцию.

Об этом сообщили в полиции Львовской области.

По данным правоохранительных органов, в медицинское учреждение также поступил 39-летний мужчина. Все пациенты несколькими днями ранее отдыхали на водоеме.

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Полиция отмечает, что состояние пациентов стабильное, угрозы их жизни нет.

Под процессуальным руководством Стрыйской окружной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 325 Уголовного кодекса Украины — нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний и массовых отравлений.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия и назначили необходимые экспертизы.

В то же время главный государственный санитарный врач Львовской области Наталья Иванченко сообщила в комментарии «Суспільному», что число заболевших возросло до 29 человек.

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По её словам, среди заболевших — двое взрослых и 27 детей в возрасте до 18 лет, а 28 пациентов в настоящее время находятся на стационарном лечении.

Наталья Иванченко отметила, что состояние всех госпитализированных оценивается как средней тяжести. Люди обращались за медицинской помощью с жалобами на высокую температуру, тошноту и рвоту, а у части пациентов также наблюдались частые жидкие испражнения.

В настоящее время специалисты и правоохранительные органы выясняют источник инфекции и причины массового заболевания детей после отдыха на озере в Стрыйском районе.

Напомним, ранее во время поездки в Карпаты отравились более 20 десятиклассников из Тернопольской области. Четверо детей в тяжелом состоянии были доставлены в инфекционное отделение.

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