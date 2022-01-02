Более 20 дней боролась за жизнь: в Луцке умерла женщина, которую на переходе сбил 16-летний водитель

Женщина из-за ДТП получила тяжелые травмы.
В Луцке в больнице 2 января умерла 39-летняя женщина, которую 12 декабря 2021 сбил 16-летний водитель на пешеходном переходе.
Об этом сообщают ИА "Волынские новости". Смерть женщины также подтвердил заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.
Женщина скончалась в больнице 2 января в 7:00. У нее осталось двое маленьких детей.
Напомним:
- В Луцке возле торгового центра автомобиль въехал в толпу людей, переходивших дорогу пешеходным переходом. В результате столкновения пострадали 6 человек, а 16-летний водитель, ездивший без прав на родительском авто, был задержан правоохранителями.
- Больше всего в аварии пострадали 39-летняя женщина и ее 5-летний сын.
- Суд отправил 16-летнего водителя под круглосуточный домашний арест.
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