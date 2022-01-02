Более 20 дней боролась за жизнь: в Луцке умерла женщина, которую на переходе сбил 16-летний водитель

Более 20 дней боролась за жизнь: в Луцке умерла женщина, которую на переходе сбил 16-летний водитель

Женщина из-за ДТП получила тяжелые травмы.

В Луцке в больнице 2 января умерла 39-летняя женщина, которую 12 декабря 2021 сбил 16-летний водитель на пешеходном переходе.

Об этом сообщают ИА "Волынские новости". Смерть женщины также подтвердил заведующий реанимационным отделением Волынской областной клинической больницы Павел Гащишин.

Женщина скончалась в больнице 2 января в 7:00. У нее осталось двое маленьких детей.

Напомним:

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