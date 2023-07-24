Сколько миллионов украинцев сейчас живет за границей: конкретные цифры

По состоянию на конец июня 2023 года за границей проживает более 8 миллионов украинцев. Это – 20% от населения Украины до нападения России.

Об этом говорится в исследовании общественной организации "ОПОРА", созданного на основе данных МИД, Госпогранслужбы и других официальных ведомств.

Согласно данным украинского МИДа, по состоянию на 21 июня 2023 года за границей находятся 8 миллионов 177 тысяч украинцев. Это фактически 20% от населения, которое фиксировалось до 24 февраля 2022 года.

В Европе находятся 5 млн 977 тыс . украинских переселенцев.

. украинских переселенцев. В других государствах – еще почти 362 тыс. человек.

В то же время, по оценкам Министерства соцполитики количество внутренне перемещенных лиц составляет около 4,7 млн человек.

Аналитик данных Гражданской сети "ОПОРА" Андрей Савчук сообщил, что с декабря 2022-го по март 2023 года из Украины выехало более 1,8 млн граждан. Он отметил, что уже в 2023 году количество людей в Украине стало на 700 тысяч меньше.

75% выехавших после начала войны беженцев планируют вернуться в Украину. В общей сложности 67% всех украинцев, проживающих за границей, намерены возвращаться.

Напомним, сайт ТСН.ua узнавал, каким будет соотношение мужчин и женщин в Украине после окончания войны и как, по прогнозам ученых, будет меняться ситуация в послевоенные годы.

Заместитель директора по научной работе Института демографии и социальных исследований имени Н. В. Птухи НАНУ Александр Гладун считает, что после войны соотношение мужчин и женщин увеличится, поскольку большинство украинок не вернется из-за границы.

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