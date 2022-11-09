Более 20 раз ударил молотком по голове: подробности резонансного убийства 17-летней девушки в Ровенской области

В Ровенской области 21-летнего парня, жестоко убившего свою 17-летнюю девушку, взяли под стражу без возможности внесения залога. Молодой человек свою вину признал только частично и отказался объяснять мотивы своего поступка.

Об этом сообщают Нацполиция Ровенской области и Ровенская областная прокуратура.

По данным следствия, жестокое убийство произошло 7 ноября. Девушка была в гостях у своего парня в г. Обарив Там мужчина более 20 раз ударил молотком по голове несовершеннолетнюю, после чего она скончалась. Парень вынес тело любимой на улицу, рассказал своим родителям, что случилось и скрылся. Отец мальчика вызвал полицию. Подозреваемый был задержан в другом месте.

9 ноября парню избрали меру пресечения — 60 суток ареста без возможности внесения залога. На суде подозреваемый свою вину признал частично и отказался называть мотивы расправы. Парню грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Убийство девушки в Ровенской области: что известно

В понедельник, 7 ноября, в Ровенской области 21-летний парень убил свою 17-летнюю девушку. Юноша у себя дома затолкал девушку молотком, сообщил об этом своим родителям и скрылся. По внешним признакам молодой человек находился в состоянии опьянения: у него отобрали биологические образцы.

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