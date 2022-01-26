Более 20 травмированных и два уголовных дела: как прошел протест ФЛПов под парламентом

Более 20 травмированных и два уголовных дела: как прошел протест ФЛПов под парламентом

Среди пострадавших и митингующие, и правоохранители.

Более двух десятков травмированных и два уголовных производства из-за хулиганства и из-за насилия в отношении правоохранителей: таковы итоги протестов предпринимателей под Верховной Радой.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.

Акция предпринимателей "Save ФЛП" состоялась под парламентом накануне. Впрочем, митинг ФЛП перерос в стычки с полицией и попытку штурма Верховной Рады. Из пострадавших - трое активистов и 18 полицейских.

Требовали митингующие традиционно отменить введение кассовых аппаратов и уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Правительственный квартал был заблокирован. В усиленном режиме работали полицейские и нацгвардейцы. Дежурили чрезвычайники и медики. Продолжить протест под парламентом предприниматели планируют и сегодня.

02 фоп.mp4Во время протестов ФЛП под Радой пострадали трое активистов и 18 копов

Как сообщалось, с 1 января 2022 года большинство предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны применять регистраторы расчетных операций (РРО) — кассовые аппараты. Некоторые ФЛП, осуществляющие деятельность на территории сел, могут продолжать вести расчетные книги и книги учета расчетных операций.

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