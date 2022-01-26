Более 20 травмированных и два уголовных дела: как прошел протест ФЛПов под парламентом

Среди пострадавших и митингующие, и правоохранители.
Более двух десятков травмированных и два уголовных производства из-за хулиганства и из-за насилия в отношении правоохранителей: таковы итоги протестов предпринимателей под Верховной Радой.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 26 января.
Акция предпринимателей "Save ФЛП" состоялась под парламентом накануне. Впрочем, митинг ФЛП перерос в стычки с полицией и попытку штурма Верховной Рады. Из пострадавших - трое активистов и 18 полицейских.
Требовали митингующие традиционно отменить введение кассовых аппаратов и уменьшить налоговую нагрузку на малый и средний бизнес. Правительственный квартал был заблокирован. В усиленном режиме работали полицейские и нацгвардейцы. Дежурили чрезвычайники и медики. Продолжить протест под парламентом предприниматели планируют и сегодня.
Как сообщалось, с 1 января 2022 года большинство предпринимателей, являющихся плательщиками единого налога второй-четвертой групп, должны применять регистраторы расчетных операций (РРО) — кассовые аппараты. Некоторые ФЛП, осуществляющие деятельность на территории сел, могут продолжать вести расчетные книги и книги учета расчетных операций.
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