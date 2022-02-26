Более 20 уголовных производств: Харьковская прокуратура продолжает сбор доказательств агрессии РФ

Каждое преступление фиксируется в соответствии с требованиями законодательных актов Украины.

Органы прокуратуры Харьковской области продолжают выполнение своих процессуальных функций.

Об этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры в Telegram.

"Руководитель областной прокуратуры находится в Харькове и продолжает координировать деятельность по противодействию преступности в городе и сбору доказательств агрессии РФ", — говорилось в сообщении.

Указали, что каждое преступление фиксируется в соответствии с требованиями законодательных актов Украины. В частности, на утро 26 февраля 2022 года в ЕРДР правоохранителями внесено более 20 уголовных производств, в основном по статье 110 УК Украины – посягательство на территориальную целостность Украины, и по статье 438 УК Украины – по фактам применения средств ведения войны.

"Задерживаются преступники, часто по сигналам местных жителей, за что им особенная благодарность!", – добавили в сообщении.