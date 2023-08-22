Более 200 обысков в военкоматах, ВЛК и МСЭК: в МВД рассказали о масштабной коррупции

В разных регионах Украины полиция проводит более 200 обысков в ТЦК и СП, ВЛК и МСЭК. Сотрудники этих учреждений подозреваются в том, что они за взятки помогали мужчинам избегать мобилизации.

Об этом сообщили в МВД.

Сегодня, 22 августа, продолжаются масштабные следственные действия в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, военно-врачебных и медико-социальных экспертных комиссий. В общей сложности произошло более 200 обысков.

По данным следствия, работники этих учреждений помогали уклонистам избегать мобилизации. Правоохранители также разоблачили масштабные коррупционные схемы.

"В рамках отработки выявлены масштабные коррупционные схемы, к организации которых причастны должностные лица указанных учреждений во всех регионах страны. В частности, за определенное вознаграждение фигуранты уголовных производств помогали гражданам с оформлением группы инвалидности или признанием их временно непригодными к службе", — говорится в сообщении.

Напомним, в ГБР подтвердили, что их сотрудники также сегодня проводят масштабные обыски в ряде военно-врачебных комиссий в Винницкой, Черкасской и Киевской областей. Работников военкоматов подозревают в незаконном обогащении во время мобилизации. Также там добавили, что на прошлой неделе такие обыски провели в Одесской и Николаевской областях, а также Херсонском и Бериславском районных ТЦК и СП.

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