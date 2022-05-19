Более 200 российских солдат перебросили с Харьковского направления под Александровку — Генштаб

Вооруженные силы Украины изрядно потрепали российских оккупантов на Запорожском и Южнобужском направлениях.
Поэтому ряды оккупантов значительно поредели, поэтому для пополнения потерь в подразделениях опрокидывают в регион опрокидывающие военнослужащих из Харьковского направления.
Об этом сообщают в Генштабе ВСУ.
Прошедшие сутки на Новопавловском и Запорожском направлениях активных боевых действий враг не проводил. Огнем реактивной и ствольной артиллерии и минометов поражал инфраструктуру и мирные дома в районах населенных пунктов Гуляйпольское, Новоданиловка, Малиновка и Гуляйполе.
"По имеющейся информации, в районе населенного пункта Александровка, с целью пополнения потерь 107 стрелкового батальона, которые составили более 50%, прибыло пополнение в количестве 260 военнослужащих, ранее задействованных на Харьковском направлении", — сообщают в Генштабе.
Напомним, что оккупанты перешли от оперативного окружения к созданию локальных котлов, что свидетельствует о существенных изменениях тактики врага, заявил в эфире "Единого марафона" военный эксперт Дмитрий Снегирев.
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