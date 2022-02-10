Более 200 тысяч украинцев уже воспользовались новой услугой "Опрос" в "Дие"

Более 200 тысяч украинцев уже воспользовались новой услугой "Опрос" в "Дие"

Для того чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно во вкладке "Услуги" выбрать пункт "Опрос".

Более 200 тысяч украинцев уже протестировали новую услугу "Опрос" в государственном приложении "Дия".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства цифровой трансформации.

"Опрос — важная услуга для развития электронной демократии в стране. Она позволит государству общаться со своими гражданами, а это в свою очередь принесет ценную обратную связь. Также опросы помогут Дие в разработке новых услуг", — отметил вице-премьер-министр. министр цифровой трансформации Михаил Фёдоров.

В Минцифре говорят, что раньше не было удобных инструментов, чтобы оперативно собрать мнения общественности в одном месте.

"Подобные вопросы решались слушаниями или заседаниями, о которых мало кто знал. Но теперь украинцы смогут высказать мнение о предложенных вопросах с помощью нескольких кликов в Дие", — добавили в Министерстве.

Следует отметить, что для того чтобы воспользоваться услугой, пользователю нужно во вкладке "Услуги" выбрать пункт "Опрос".

Напомним, 8 февраля команда Минцифры представила новые услуги в приложении "Дия" и на портале. Изменить место регистрации теперь можно без очередей, а онлайн через несколько кликов. Среди новых услуг, в частности, будут: опрос, разрешение на строительство, денежная помощь ВПЛ, справка о несудимости, копия техпаспорта.

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