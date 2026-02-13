Более 2000 км: как маневры украинских БПЛА меняют дальность ударов по России

Украинские дроны-камикадзе

Реальная дальность полета украинских беспилотников значительно превышает официальные цифры. Поэтому они способны лететь и более 2 тысяч километров, поскольку дроны не летят по прямой, а постоянно обходят зоны действия российской ПВО.

Об этом в эфире КИЕВ24 отмечает президент Всеукраинской авиационной организации «Ассоциация частных пилотов и владельцев самолетов» Геннадий Хазан.

«Они (беспилотники — ред.) делают разнообразные маневры в воздухе, поэтому считать, что дрон прилетел по карте прямая линия 2000 километров — это не значит, что дрон пролетел собственно только 2000 километров. Дрон пролетел на самом деле гораздо больше километров, большее расстояние, потому что он не летит по прямой, он обходит различные системы противовоздушной обороны, а в пройденной дороге, в пройденном пути это, ну так существенно, добавляет дальности километров», — отметил эксперт.

Хазан добавил, что все больше городов в РФ понимают, что война пришла.

Специалист подчеркнул, что не нужно концентрироваться на заменителях (дроны на ракеты и т.п.). По словам Хазана, «у нас должна быть вся возможная гамма вооружения».

Напомним, из-за атаки, осуществленной украинскими дронами, Волгоградский нефтеперерабатывающий завод в России загорелся и остановил переработку сырой нефти.