Более 25 тысяч новых больных и почти 800 смертей: статистика коронавируса в Украине на 6 ноября

Более 25 тысяч новых больных и почти 800 смертей: статистика коронавируса в Украине на 6 ноября

Всего от осложнений из-за COVID-19 в Украине умерли больше 71 тысячи человек.

За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине подтвердили 25063 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них детей – 1541, медработников – 398. Смерти из-за осложнений от COVID – 793. В пятницу пришлось госпитализировали 5057 больных коронавирусом. Выздоровели – 11817 человек.

Такие данные приводит Министерство здравоохранения.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев – 1426 случаев;

Винницкая область – 781 случай;

Волынская область – 466 случаев;

Днепропетровская область – 2616 случаев;

Донецкая область – 1408 случаев;

Житомирская область – 834 случая;

Закарпатская область – 345 случаев;

Запорожская область – 1096 случаев;

Ивано-Франковская область – 881 случай;

Киевская область – 876 случаев;

Кировоградская область – 173 случая;

Луганская область – 513 случаев;

Львовская область – 1465 случаев;

Николаевская область – 715 случаев;

Одесская область – 2177 случаев;

Полтавская область – 963 случая;

Ровенская область – 1079 случаев;

Сумская область – 960 случаев;

Тернопольская область – 746 случаев;

Харьковская область – 1535 случаев;

Херсонская область – 808 случаев;

Хмельницкая область – 1057 случаев;

Черкасская область – 669 случаев;

Черновицкая область – 511 случаев;

Черниговская область – 963 случая.

В пятницу было привито 278 917 украинцев:

Первая доза – 183294 человека.

Вторая доза (полная вакцинация) – 95623 человека.

Всего за весь период вакцинальной кампании проведено больше 19 миллионов прививок (11 млн 269,3 тыс. человек):

Первая доза – 11 млн 269 тыс. 339 человек.

Две дозы (полная иммунизация) – 7 млн 858 тыс. 507 человек.

За все время пандемии в Украине:

заболело – 3 млн 58 тыс. 14 человек;

выздоровели – 2 млн 504 тыс. 236 человек;

летальных исходов – 71 тыс. 635;

проведено ПЦР-тестирование – 14 млн 801 тыс. 967.

В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.

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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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