Более 25 тысяч новых больных и почти 800 смертей: статистика коронавируса в Украине на 6 ноября

Всего от осложнений из-за COVID-19 в Украине умерли больше 71 тысячи человек.
За минувшие сутки, 5 ноября, в Украине подтвердили 25063 новых случаев инфицирования коронавирусом, из них детей – 1541, медработников – 398. Смерти из-за осложнений от COVID – 793. В пятницу пришлось госпитализировали 5057 больных коронавирусом. Выздоровели – 11817 человек.
Такие данные приводит Министерство здравоохранения.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
- г. Киев – 1426 случаев;
- Винницкая область – 781 случай;
- Волынская область – 466 случаев;
- Днепропетровская область – 2616 случаев;
- Донецкая область – 1408 случаев;
- Житомирская область – 834 случая;
- Закарпатская область – 345 случаев;
- Запорожская область – 1096 случаев;
- Ивано-Франковская область – 881 случай;
- Киевская область – 876 случаев;
- Кировоградская область – 173 случая;
- Луганская область – 513 случаев;
- Львовская область – 1465 случаев;
- Николаевская область – 715 случаев;
- Одесская область – 2177 случаев;
- Полтавская область – 963 случая;
- Ровенская область – 1079 случаев;
- Сумская область – 960 случаев;
- Тернопольская область – 746 случаев;
- Харьковская область – 1535 случаев;
- Херсонская область – 808 случаев;
- Хмельницкая область – 1057 случаев;
- Черкасская область – 669 случаев;
- Черновицкая область – 511 случаев;
- Черниговская область – 963 случая.
В пятницу было привито 278 917 украинцев:
- Первая доза – 183294 человека.
- Вторая доза (полная вакцинация) – 95623 человека.
Всего за весь период вакцинальной кампании проведено больше 19 миллионов прививок (11 млн 269,3 тыс. человек):
- Первая доза – 11 млн 269 тыс. 339 человек.
- Две дозы (полная иммунизация) – 7 млн 858 тыс. 507 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело – 3 млн 58 тыс. 14 человек;
- выздоровели – 2 млн 504 тыс. 236 человек;
- летальных исходов – 71 тыс. 635;
- проведено ПЦР-тестирование – 14 млн 801 тыс. 967.
В Минздраве отметили, что 93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе — не вакцинированы и не имели никакой дозы антиковидной вакцины.
Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.