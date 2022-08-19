Более 250 ударов ножом: на Днепропетровщине мужчина убил родную мать

Остальную часть жизни мужчина будет отбывать в тюрьме – он жестоко расправился со своей матерью.

Обвиняемый своей вины не признал.

Об этом сообщили в пресс-службе Днепропетровской областной прокуратуры.

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В ходе судебного разбирательства установлено, что в июле 2019 года ранее судимый мужчина на фоне длительных неприязненных отношений нанес ножом матери более 250 ранений. От полученных травм женщина скончалась на месте.



Апелляционный суд, тщательно исследовав материалы, поддержал позицию стороны обвинения и вынес приговор — пожизненное лишение свободы. В настоящее время приговор вступил в законную силу.

Напомним, в селе под Кропивницким 37-летний мужчина убил свою мать.

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