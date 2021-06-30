Более 27 тысяч вольт: в Житомирской области медики спасают подростка, которого ударило током

Более 27 тысяч вольт: в Житомирской области медики спасают подростка, которого ударило током

Подросток получил тяжелые ожоги и травмы.

В Житомирской области спасают 13-летнего подростка, которого ударило током на железнодорожном мосту.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 30 июня.

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Инцидент произошел в Коростене на железнодорожном пути возле одной из школ. Там гуляла группа подростков. Один из них решил подняться на железнодорожную конструкцию. В момент, когда парень был на высоте 15 метров, его ударило током. Школьник упал на бетонное покрытие.

Подросток получил тяжелые ожоги и травмы. Его уже перевезли из районной больницы в областную. Медики спасают его жизнь. По словам врачей, парень получил разряд електричнеою дугой в 27 500 вольт.

"У него политравма, ожог пламенем, электротравма. Кроме того, перелом голени, закрытая черепно-мозговая травма", — рассказал врач ожогового центра Житомирской областной больницы Сергей Ковалевский.

Как сообщалось, в одном из сел Измаильского района во время отдыха с отцом — вблизи озера — пятилетний мальчик залез в трансформаторную будку и погиб от удара током.

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