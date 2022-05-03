Более 29 тысяч человек выехали из Украины за сутки: какие сегодня очереди и ситуация на западных границах

Более 29 тысяч человек выехали из Украины за сутки: какие сегодня очереди и ситуация на западных границах

Из Украины за прошедшие сутки выехали более 29 тысяч человек. 18 тысяч из них пересекли границу с Польшей, остальные уехали в Словакию, Венгрию, Румынию и Молдову.

За сутки 2 мая западные границы Украины с ЕС и Молдовой пересекли более 59 тысяч человек и почти 15 тысяч транспортных средств.

Об этом сообщили в пресс-службе Западного регионального управления Госпогранслужбы Украины.

В то же время в Украину за минувшие сутки прибыли 30 тысяч человек, из них более 27 тысяч – украинцы.

Также за этот период было оформлено около 270 грузовиков с гуманитарной помощью.

Сегодня, 3 мая, по состоянию на 12:00 очередь перед такими пунктами пропуска с соседними государствами, на выезд из Украины, зафиксирована только на украинско-словацкой границе в ПП "Ужгород". Там пересечения границы ожидают 50 авто.

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