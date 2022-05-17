Более 3 тысяч жителей Мариуполя оккупанты содержат в "фильтрационной тюрьме" в Донецкой области

Более 3 тысяч человек Мариуполя содержатся в "фильтрационном лагере".
Его устроили в бывшей исправительной колонии №52 в поселке Оленевка Донецкой области.
Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.
По ее словам, среди заложников около 30 волонтеров, пытавшихся ввезти в Мариуполь гуманитарную помощь и спасти жителей.
"Перед отправкой в колонию оккупанты подвергают задержанным гражданам многочасовым допросам и пыткам с применением электрического тока. Срок "фильтрации", то есть пребывание в колонии -30 суток. Для "особо неблагонадежных"- активистов, бывших военных, правоохранителей он продолжается еще на месяц", – сообщила Денисова.
Она добавила, что захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.
Напомним, что российские оккупационные войска нарушают права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь. В Луганской области разрушены и повреждены все медицинские учреждения. Регион постоянно испытывает удары от российской армии.
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