Более 3 тысяч жителей Мариуполя оккупанты содержат в "фильтрационной тюрьме" в Донецкой области

Более 3 тысяч жителей Мариуполя оккупанты содержат в "фильтрационной тюрьме" в Донецкой области

Более 3 тысяч человек Мариуполя содержатся в "фильтрационном лагере".

Его устроили в бывшей исправительной колонии №52 в поселке Оленевка Донецкой области.

Об этом сообщила Уполномоченная ВР по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, среди заложников около 30 волонтеров, пытавшихся ввезти в Мариуполь гуманитарную помощь и спасти жителей.

"Перед отправкой в колонию оккупанты подвергают задержанным гражданам многочасовым допросам и пыткам с применением электрического тока. Срок "фильтрации", то есть пребывание в колонии -30 суток. Для "особо неблагонадежных"- активистов, бывших военных, правоохранителей он продолжается еще на месяц", – сообщила Денисова.

Она добавила, что захват и истязание заложников является актом терроризма в соответствии с Конвенцией Совета Европы о предупреждении терроризма и военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского устава международного уголовного суда.

Напомним, что российские оккупационные войска нарушают права жителей Украины на жизнь и медицинскую помощь. В Луганской области разрушены и повреждены все медицинские учреждения. Регион постоянно испытывает удары от российской армии.