Более 30 маленьких украинцев отправились в Испанию для психологической реабилитации в лагере Gen. Сamp

На днях стартовала вторая смена лагеря ГО Gen. Ukrainian на юге Испании. Более тридцати детей с горячих точек Украины получат психологическую помощь от ведущих психотерапевтов, педагогов и тьюторов

Образовательно психологический лагерь Gen.Camp работает для детей, пострадавших от военных преступлений России в Украине. Проект реализуется под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской.

Реабилитацию пройдет 31 ребенок. Их возраст от 6 до 11 лет. Дети из Киевской и Черниговской областей, Мариуполя, Харькова и Бахмута. Среди них 8-летний Богдан из Бахмута, у которого россияне убили отца и беременную маму. Пройдет реабилитацию и 10-летний Андрей, родителей которого россияне раздавили БТРом в машине на Черниговщине. В течение смены с детьми будет работать команда психотерапевтов, тьюторов и врачей.

"Опыт первого изменения был мощным, неожиданным и для самих воспитателей и психологов. Оказалось, что детская психика может противостоять тяжелым испытаниям — при правильно подобранной терапии и своевременной помощи. Gen.Camp начинает вторую смену. И это чрезвычайно важно, что сейчас психологи и воспитатели нарабатывают методики, которые помогут нам в реабилитации детей по всей стране. Конечно, они не должны проходить через такие ужасы никогда. Однако я верю, что совместно сможем вернуть им ощущение защищенности и веру в мир взрослых", — отметила первая леди Украины Елена Зеленская.

По словам основательницы ГО Gen.Ukrainian Оксаны Лебедевой, пережитые в детстве ужасы войны могут оставить след на всю жизнь. Поэтому главная задача лагеря – помочь маленьким украинцам пережить этот опыт и, насколько это возможно, уменьшить влияние войны на формирование будущей личности.

"Мы ежедневно становимся свидетелями страшных военных преступлений со стороны страны-агрессорки. Наиболее уязвимые в таких обстоятельствах дети, для которых пережитый опыт может стать обузой на всю жизнь. 95% участников новой смены — это дети, потерявшие по крайней мере одного из родителей, пережили серьезные Мы также взяли на психологическую реабилитацию тех, кто получил ранения в результате эвакуации или попал под ракетные обстрелы", — рассказывает Оксана Лебедева.

Опыт, который сегодня переживают украинцы в условиях полномасштабной войны, уникален. Мировые психологи не сталкивались в своей практике с такими случаями. При первой смене Gen. Camp украинские психологи интегрировали в программу приобретения признанных для реабилитации детей мировых практик и собственных разработок. По результатам команда лагеря уже формирует психологические протоколы и во второй смене лагеря внедряет авторскую программу – "Защищенные любовью". Ее разработала ведущий психолог проекта Оксана Шленская. Программа базируется на принципах когнитивно-поведенческой терапии и кататимно-имагинативной психотерапии, признанных психотерапевтическими методами во всем мире.

Главной целью деятельности лагеря Gen.Camp является предоставление образовательно-психологической помощи детям, помочь им преодолеть ужасный опыт войны, научить жить в новой реальности и взрослеть здоровыми и сильными украинцами. Кроме того, по программе предусмотрена просветительская работа с родителями и опекунами, ведь после реабилитации дети возвращаются к привычной жизни. Смена в лагере для украинских детей продлится с 29 ноября по 20 декабря.

Напомним, в первом лагере, который длился с 25 августа по 25 сентября 2022 года, уже получили помощь 30 детей в возрасте от 6 до 12 лет из пострадавших от российского вторжения регионов Украины.

Чтобы получить помощь и стать участником лагеря необходимо заполнить анкету на сайте https://genukrainian.com.ua и пройти собеседование с куратором проекта.

Справка

Gen.Ukrainian — общественная организация, объединяющая частных лиц и меценатов. Основанные организацией проекты реализуются под патронатом первой леди Украины Елены Зеленской.

Проект Gen.Camp реализуется при поддержке Министерства социальной политики, Министерства внутренних дел, Министерства инфраструктуры, Национальной социальной сервисной службы, Советника-уполномоченного Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Герасимчук Дарьи, Генерального консульства Украины в Барселоне, ОО "Безбарьерность" ".