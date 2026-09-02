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Более 30 поездов «Укрзалізниці» задерживаются из-за российских обстрелов: список
«Укрзалізниця» предупредила о масштабных задержках пассажирских поездов. По состоянию на 11:00 некоторые рейсы отстают от графика более чем на 10 часов.
Из-за массированных российских обстрелов и долгих воздушных тревог в Украине фиксируют существенные отклонения от графика движения железнодорожного транспорта. По состоянию на 11:00 более трех десятков пассажирских поездов едут с опозданием.
Об этом говорится на сайте УЗ.
Более трех десятков поездов имеют опоздание: актуальные данные УЗ
2 сентября в результате российских обстрелов задерживается движение поездов. Наибольшее отклонение от расписания зафиксировано у поезда №103/104 сообщением Лозовая-Пасс. — Львов — отстает от графика почти на 11 часов (+10:48).
Наименьшая задержка среди всех — у рейса №103/104 Львов — Лозовая-Пасс., который опаздывает на 19 минут (+0:19).
Более 5 часов опоздания имеют следующие рейсы:
№½ Харьков-Пасс. — Рахов (+7:05)
№31/32 Запорожье-1 — Пшемысль Главный (+6:59)
№¾ Днепр-Главный — Ужгород (+6:59)
№53/54 Днепр-Главный — Одесса-Главная (+5:15)
№21/22 Харьков-Пасс. — Львов (+5:07)
От 4 до 5 часов:
№7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная: +4:50
№5/6 Запорожье-1 — Ивано-Франковск: +4:19
№85/86 Днепр-Главный — Львов: +4:19
От 3 до 4 часов:
№201/202 Николаев Пас. — Херсон: +3:56
№37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс.: +3:51
№285/286 Днепр-Главный — Львов: +3:29
№41/42 Днепр-Главный — Трускавец: +3:29
От 1,5 до 3 часов:
№243/244 Черновцы — Черкассы: +2:30
№51/52 Пшемысль Главный — Киев-Пас.: +2:21
№43/44 Днепр-Главный — Ивано-Франковск: +1:50
№261/262 Днепр-Главный — Черновцы: +1:47
№41/42 Трускавец — Днепр-Главный: +1:36
№285/286 Львов — Днепр-Главный: +1:36
№23/24 Хелм — Киев-Пасс.: +1:35
№779/780 Сумы — Киев-Пас.: +1:35
№53/54 Одесса-Главная — Днепр-Главный: +1:31
№67/68 Киев-Пасс. — Варшава Западная: +1:30
До 1,5 часа:
№63/64 Харьков-Пасс. — Пшемысль Главный: +1:29
№143/144 Рахов — Сумы: +1:22
№17/18 Харьков-Пасс. — Ужгород: +1:15
№95/96 Киев-Пасс. — Рахов: +1:13
№705/706 Пшемысль Главный — Киев-Пасс.: +1:09
№715/716 Пшемысль Главный — Киев-Пасс.: +1:03
№129/130 Мукачево — Полтава-Юг.: +0:59
№127/128 Днепр-Главный — Львов: +0:57
№55/56 Рахов — Киев-Пасс.: +0:57
№7/8 Одесса-Главная — Харьков-Пас.: +0:54
№31/32 Пшемысль Главный — Запорожье-1: +0:52
№¾ Ужгород — Днепр-Главный: +0:52
№19/20 Хелм — Киев-Пасс.: +0:49
№69/70 Пшемысль Главный — Кременчуг-Пасс.: +0:46
№131/132 Мукачево — Кременчуг-Пасс.: +0:46
№28/95 Чоп — Киев-Пасс.: +0:43
№28/95 Рахов — Киев-Пасс.: +0:43
№107/108 Солотвино-1 — Киев-Пасс.: +0:38
№15/16 Черновцы — Харьков-Пас.: +0:37
№109/110 Львов — Николаев Пас.: +0:32
№143/144 Сумы — Рахов: +0:30 (статус: «готовится»)
№103/104 Львов — Лозовая-Пасс.: +0:19
Большинство поездов сейчас находятся в пути. Пассажирам рекомендуют следить за обновлением расписания на официальных ресурсах железной дороги, поскольку время задержки рассчитывается автоматически и может меняться в зависимости от оперативной обстановки.
Если вы пересаживаетесь на другой поезд «Укрзалізниці» по единственному или связанному билету, обязательно сообщите об этом проводнику или дежурному на вокзале — железная дорога обычно координирует стыковку или пересаживает пассажиров на следующие рейсы.
Россияне ударили по вокзалу в Киеве
Напомним, в ночь на вторник, 1 сентября, российская армия нанесла прицельный удар баллистическими ракетами по Киеву. Под прицелом врага оказались объекты «Укрзалізниці», в том числе железнодорожное депо. В результате попадания возникли значительные разрушения и пожары, а на двух перегонах временно перекрывали движение.
Атака унесла жизни не менее семи человек, из которых шесть — работники железной дороги. Десятки сотрудников успели спастись в укрытиях. Еще один железнодорожник, Владимир Губский, находится в реанимации, для него призывают сдавать кровь III (+) группы.