Более 30 поездов «Укрзалізниці» задерживаются из-за российских обстрелов: список

В Украине задерживаются поезда из-за атаки / © Укрзализныця

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Из-за массированных российских обстрелов и долгих воздушных тревог в Украине фиксируют существенные отклонения от графика движения железнодорожного транспорта. По состоянию на 11:00 более трех десятков пассажирских поездов едут с опозданием.

Об этом говорится на сайте УЗ.

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Более трех десятков поездов имеют опоздание: актуальные данные УЗ

2 сентября в результате российских обстрелов задерживается движение поездов. Наибольшее отклонение от расписания зафиксировано у поезда №103/104 сообщением Лозовая-Пасс. — Львов — отстает от графика почти на 11 часов (+10:48).

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Наименьшая задержка среди всех — у рейса №103/104 Львов — Лозовая-Пасс., который опаздывает на 19 минут (+0:19).

Более 5 часов опоздания имеют следующие рейсы:

№½ Харьков-Пасс. — Рахов (+7:05)

№31/32 Запорожье-1 — Пшемысль Главный (+6:59)

№¾ Днепр-Главный — Ужгород (+6:59)

№53/54 Днепр-Главный — Одесса-Главная (+5:15)

№21/22 Харьков-Пасс. — Львов (+5:07)

От 4 до 5 часов:

№7/8 Харьков-Пасс. — Одесса-Главная: +4:50

№5/6 Запорожье-1 — Ивано-Франковск: +4:19

№85/86 Днепр-Главный — Львов: +4:19

От 3 до 4 часов:

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№201/202 Николаев Пас. — Херсон: +3:56

№37/38 Запорожье-1 — Киев-Пасс.: +3:51

№285/286 Днепр-Главный — Львов: +3:29

№41/42 Днепр-Главный — Трускавец: +3:29

От 1,5 до 3 часов:

№243/244 Черновцы — Черкассы: +2:30

№51/52 Пшемысль Главный — Киев-Пас.: +2:21

№43/44 Днепр-Главный — Ивано-Франковск: +1:50

№261/262 Днепр-Главный — Черновцы: +1:47

№41/42 Трускавец — Днепр-Главный: +1:36

№285/286 Львов — Днепр-Главный: +1:36

№23/24 Хелм — Киев-Пасс.: +1:35

№779/780 Сумы — Киев-Пас.: +1:35

№53/54 Одесса-Главная — Днепр-Главный: +1:31

№67/68 Киев-Пасс. — Варшава Западная: +1:30

До 1,5 часа:

№63/64 Харьков-Пасс. — Пшемысль Главный: +1:29

№143/144 Рахов — Сумы: +1:22

№17/18 Харьков-Пасс. — Ужгород: +1:15

№95/96 Киев-Пасс. — Рахов: +1:13

№705/706 Пшемысль Главный — Киев-Пасс.: +1:09

№715/716 Пшемысль Главный — Киев-Пасс.: +1:03

№129/130 Мукачево — Полтава-Юг.: +0:59

№127/128 Днепр-Главный — Львов: +0:57

№55/56 Рахов — Киев-Пасс.: +0:57

№7/8 Одесса-Главная — Харьков-Пас.: +0:54

№31/32 Пшемысль Главный — Запорожье-1: +0:52

№¾ Ужгород — Днепр-Главный: +0:52

№19/20 Хелм — Киев-Пасс.: +0:49

№69/70 Пшемысль Главный — Кременчуг-Пасс.: +0:46

№131/132 Мукачево — Кременчуг-Пасс.: +0:46

№28/95 Чоп — Киев-Пасс.: +0:43

№28/95 Рахов — Киев-Пасс.: +0:43

№107/108 Солотвино-1 — Киев-Пасс.: +0:38

№15/16 Черновцы — Харьков-Пас.: +0:37

№109/110 Львов — Николаев Пас.: +0:32

№143/144 Сумы — Рахов: +0:30 (статус: «готовится»)

№103/104 Львов — Лозовая-Пасс.: +0:19

Большинство поездов сейчас находятся в пути. Пассажирам рекомендуют следить за обновлением расписания на официальных ресурсах железной дороги, поскольку время задержки рассчитывается автоматически и может меняться в зависимости от оперативной обстановки.

Если вы пересаживаетесь на другой поезд «Укрзалізниці» по единственному или связанному билету, обязательно сообщите об этом проводнику или дежурному на вокзале — железная дорога обычно координирует стыковку или пересаживает пассажиров на следующие рейсы.

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Россияне ударили по вокзалу в Киеве

Напомним, в ночь на вторник, 1 сентября, российская армия нанесла прицельный удар баллистическими ракетами по Киеву. Под прицелом врага оказались объекты «Укрзалізниці», в том числе железнодорожное депо. В результате попадания возникли значительные разрушения и пожары, а на двух перегонах временно перекрывали движение.

Атака унесла жизни не менее семи человек, из которых шесть — работники железной дороги. Десятки сотрудников успели спастись в укрытиях. Еще один железнодорожник, Владимир Губский, находится в реанимации, для него призывают сдавать кровь III (+) группы.

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