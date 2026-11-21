Злоумышленник задержан / © pixabay.com

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В селе Невирков женщина обратилась к правоохранителям и сообщила, что обнаружила своего соседа мертвым в луже крови.

О случившемся сообщили в полиции Ровенской области.

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В ходе расследования выяснилось, что 15-летний житель села Невирков нанес как минимум 32 ножевых ранения 59-летнему мужчине. Юноша, ранее судимый за совершение кражи и находившийся под пробационным наблюдением, задержан. Следователи сообщили ему о подозрении.



«Около 07:30 парень пришел к мужчине по месту жительства, где возник конфликт. Во время стычки несовершеннолетний схватил нож и нанес многочисленные удары потерпевшему, после чего скрылся. На теле умершего обнаружили 32 колото-резаных раны в области грудной клетки, брюшной полости и шеи, в том числе с повреждением сонной артерии. Согласно медицинскому свидетельству, смерть наступила в результате массивной кровопотери», — говорится в сообщении ведомства.



Следователи следственного управления задержали несовершеннолетнего в порядке статьи 208 УПК Украины и поместили его в изолятор временного содержания.



По согласованию прокуратуры 15-летнему фигуранту сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 115 УК Украины.

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Напомним, в Киеве правоохранители обнаружили тела 42-летнего мужчины и его пожилых родителей, которые, по предварительным данным, погибли в результате отравления угарным газом из-за включенной газовой конфорки и закрытых окон.









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