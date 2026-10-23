Более 300 баллистических ракет в месяц: в Воздушных силах сделали неутешительное предупреждение об ударах РФ

Юрий Игнат

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Если Российская Федерация удержит текущие темпы массированных обстрелов Украины, месячное количество выпущенных баллистических ракет может пересечь отметку в 300 единиц.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

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В то же время спикер Воздушных сил выразил сомнение в способности врага длительно поддерживать подобную интенсивность ударов. По его словам, арсенал и ресурсы противника не безграничны.

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«При нынешней динамике атак количество баллистических ракет, которыми враг наносит удары, за месяц может превысить 300 единиц. Впрочем, маловероятно, что россияне смогут долго сохранять столь высокую интенсивность», — отметил Игнат.

Украинские силы противовоздушной обороны продолжают работать в усиленном режиме, отражая комбинированные и баллистические атаки врага по критической и гражданской инфраструктуре страны.

Ранее мы писали о том, что Россия накопила до 700 баллистических ракет, несколько тысяч крылатых ракет и более 6 тысяч ударных беспилотников разных типов. Такой арсенал представляет серьезную угрозу для Украины накануне зимы, особенно на фоне дефицита ракет-перехватчиков для систем Patriot. Об этом свидетельстуют данные украинской разведки.

Наибольшую опасность представляют российские баллистические ракеты «Искандер-М». По оценкам разведки, в настоящее время Москва имеет около 115 таких ракет, а российская оборонная промышленность способна производить еще около 65 единиц ежемесячно.

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«Искандер-М» имеет дальность полета до 500 километров и может развивать скорость более 2 км/с. Из-за таких характеристик его чрезвычайно сложно перехватывать. Одним из немногих эффективных средств противодействия этим ракетам в украинском арсенале остаются американские зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Однако именно боеприпасов к этим системам Украине критически не хватает. По словам президента Владимира Зеленского, США в настоящее время поставляют лишь 12 ракет-перехватчиков Patriot в месяц — примерно в четыре раза меньше, чем при администрации Джо Байдена.

Напомним, в ночь на 22 октября Россия атаковала историческую часть Киева баллистической ракетой «Искандер» с кассетной боеголовкой. Эксперты отмечают, что кассетные боеприпасы имеют широкую зону поражения и предназначены для уничтожения живой силы противника или легкой техники. «Это подчеркивает намерение России нанести максимальный ущерб и страдания гражданскому населению», — добавили аналитики.

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