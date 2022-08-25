Более 300 миллионов гривен сына Януковича передали ВСУ

Переданные деньги на нужды армии принадлежали банку, владельцем которого был Александр Янукович, старший сын беглого президента.

304 миллиона гривен Александра Януковича, сына президента-беглеца, передали для нужд Вооруженных Сил Украины. Это арестованные средства "Всеукраинского банка развития", владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын президента Виктора Януковича.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, работники этого банка пытались скрыть источник происхождения наличных денег, ведь он не был законным.

"Поэтому банковские работники с помощью финансовых операций легализовывали доходы, полученные преступным путем. Впрочем, во время досудебного расследования прокуроры Офиса генерального прокурора наложили арест на денежные средства должностных лиц "Всеукраинский банк развития" и непосредственно средства сына экспрезидента", — говорится в сообщении.

Затем суд передал эти средства АРМА.

"Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента", — говорится в сообщении.

Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины.

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