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Более 300 миллионов гривен сына Януковича передали ВСУ

Более 300 миллионов гривен сына Януковича передали ВСУ

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Более 300 миллионов гривен сына Януковича передали ВСУ

Фото: УНИАН

Переданные деньги на нужды армии принадлежали банку, владельцем которого был Александр Янукович, старший сын беглого президента.

304 миллиона гривен Александра Януковича, сына президента-беглеца, передали для нужд Вооруженных Сил Украины. Это арестованные средства "Всеукраинского банка развития", владельцем 100% акций банка с 2011 года был старший сын президента Виктора Януковича.

Как сообщили в Офисе генерального прокурора, работники этого банка пытались скрыть источник происхождения наличных денег, ведь он не был законным.

"Поэтому банковские работники с помощью финансовых операций легализовывали доходы, полученные преступным путем. Впрочем, во время досудебного расследования прокуроры Офиса генерального прокурора наложили арест на денежные средства должностных лиц "Всеукраинский банк развития" и непосредственно средства сына экспрезидента", — говорится в сообщении.

Затем суд передал эти средства АРМА.

"Еще с начала вооруженной агрессии РФ прокуроры Офиса генерального прокурора инициировали принудительное изъятие имущества, арестованного в уголовном производстве по подозрению сына бывшего президента", — говорится в сообщении.

Суд постановил отправить указанные средства Главному управлению разведки Министерства обороны Украины. В настоящее время 304 миллиона гривен зачислены на специальный счет для обеспечения обороноспособности Украины.

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