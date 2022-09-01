Более 300 тысяч первоклашек, почти 4 миллиона учеников – такой в этом году масштаб первого сентября в Украине – Зеленский

Более 300 тысяч первоклашек, почти 4 миллиона учеников – таков в этом году масштаб первого сентября в Украине.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 1 сентября.

"Более полугода полномасштабной войны. Чрезвычайные разрушения нанесены нам оккупантами. Но обучение украинских детей продолжается. Происходит в разных форматах, однако повсюду системно, профессионально. И я благодарен всем нашим педагогам, которые и дальше работают и гарантируют своим вниманием к детям, что у всех юных украинцев и украинок есть возможность стать образованными и жить достойной современной жизнью. Более 300 тысяч первоклашек, почти 4 миллиона учеников — вот такой масштаб первого сентября в этом году", — отметил он.

Так что, кроме многих других выводов, по словам президента, сегодня можно сделать очень важный политический вывод – об устойчивости нашего государства, о силе нашего общества. Наши образовательные институты действенны. Наше государство и местные громады обеспечивают восстановление обучения даже в тех районах, где во время оккупации школы были разрушены.

"Сегодня я был в Ирпене Киевской области. Видел начало работы такой школы — восстановленной. 1300 учеников и учениц будут получать там образование. Дети пошли в первый класс, как это и принято. Я был счастлив увидеть, как они начинают учиться и в каких условиях это происходит. Хорошая, комфортная, по-человечески теплая школа", — отметил президент и добавил, что так же будет на всей территории Украины, из которой мы обязательно выгоним оккупантов.

"Что бы они ни разрушили, мы все восстановим, мы все отстроим. Как бы они ни хотели уничтожить Украину и украинское, наши дети все равно пойдут в свои школы, в свои университеты и будут абсолютно свободно получать образование. Национальное образование. Гуманистическое образование. Такое образование, которое построено не на лжи и пропаганде, которое распространяет государство-террорист, а на реальных знаниях, на открытости мира, на лучших человеческих ценностях", — резюмировал Зеленский.

Напомним, полиция Украины составила список вещей, которые желательно взять с собой в школу школьнику. Во время военного положения родители должны проследить, чтобы в рюкзаке школьника были вещи, которые могут пригодиться в случае эвакуации в бомбоубежище.

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