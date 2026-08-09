Более 300 тысяч семей без света: Зеленский рассказал о последствиях массированных обстрелов Одессы

Более 300 тысяч семей на Одесщине остались без света после массированной атаки РФ

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Президент Владимир Зеленский рассказал о последствиях массированной атаки на Одессы минувшей ночью и сегодня днем, 9 августа.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном вечернем видеообращении.

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«Сейчас еще продолжаются работы в Одессе после удара в ночь на сегодняшний день. Были отключения электричества, воды — все службы задействованы, чтобы возобновить поставки», — сообщил он.

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По словам президента, по состоянию на утро были отключены от электричества более 300 тысяч семей в Одессе и области.

«На данный момент треть уже заживили, работы продолжаются», — уточнил он.

Кроме того, Зеленский сообщил, что были удары по Харькову и области, по Павлограду на Днепропетровщине, Херсоне, Сумской и Житомирской областях.

«В течение дня были отчеты премьер-министра Корецкого. Говорил также с главкомом Драпатым — по защите наших городов, по нашим ответам России. Совершенно справедливые ответы есть, на каждый русский удар будет наше реагирование. Российская война будет все более ощутима у них дома, в России», — заверил глава государства.

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Напомним, в ночь на 9 августа Одесса оказалась под атакой РФ, в результате чего были повреждены жилые дома и инфраструктура. По предварительным данным, в результате атаки пострадали восемь человек.

Сегодня днем россияне снова били по Одессе ракетами Х-59 и «Бандеролями».

Кроме того, во время этой атаки ударная волна повредила автобус, в котором находились 12 детей.

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