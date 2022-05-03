Более 3000 погибших мирных жителей: в ООН озвучили цифры убитых и раненных во время войны в Украине по состоянию на 1 мая

За более чем 2 месяца войны в Украине погибли и получили ранения почти 6,5 тысяч человек.
С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину и к полуночи 1 мая 2022 года ООН зафиксировало 6469 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине.
Об этом сообщают на сайте ООН Украина.
За более чем 2 месяца войны в Украине погибли 3153 человек и 3316 получили ранения.
Из 3153 погибших:
- 1115 мужчин,
- 722 женщины,
- 71 девочка
- 83 мальчика,
- 72 ребенка и 1090 взрослых, пол которых еще не удалось установить.
Из 3316 раненых:
- 395 мужчин,
- 324 женщины,
- 69 девочек и 80 мальчиков,
- 170 детей и 2278 взрослых, пол которых еще не удалось установить.
В Донецкой и Луганской областях: 3241 случай (1638 погибших и 1603 раненых)
На контролируемой Правительством территории : 2757 случаев (1539 погибших и 1218 раненых).
На территории, которая контролируется самопровозглашенными "республиками" : 484 случая (99 погибших и 385 раненых).
Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц на территории Украины были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.
"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", — говорится в сообщении.
Напомним, что выходными в Украину посетила голливудская актриса и специальная госпожа посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли.
Актриса сказала: "Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей".
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