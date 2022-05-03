Более 3000 погибших мирных жителей: в ООН озвучили цифры убитых и раненных во время войны в Украине по состоянию на 1 мая

Более 3000 погибших мирных жителей: в ООН озвучили цифры убитых и раненных во время войны в Украине по состоянию на 1 мая

За более чем 2 месяца войны в Украине погибли и получили ранения почти 6,5 тысяч человек.

С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда Россия напала на Украину и к полуночи 1 мая 2022 года ООН зафиксировало 6469 случаев гибели или ранения гражданских лиц в Украине.

Об этом сообщают на сайте ООН Украина.

За более чем 2 месяца войны в Украине погибли 3153 человек и 3316 получили ранения.

Из 3153 погибших:

1115 мужчин,

722 женщины,

71 девочка

83 мальчика,

72 ребенка и 1090 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

Из 3316 раненых:

395 мужчин,

324 женщины,

69 девочек и 80 мальчиков,

170 детей и 2278 взрослых, пол которых еще не удалось установить.

В Донецкой и Луганской областях: 3241 случай (1638 погибших и 1603 раненых)

На контролируемой Правительством территории : 2757 случаев (1539 погибших и 1218 раненых).

На территории, которая контролируется самопровозглашенными "республиками" : 484 случая (99 погибших и 385 раненых).

Большинство зафиксированных потерь среди гражданских лиц на территории Украины были вызваны применением взрывного оружия с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

"УВКПЧ ООН считает, что реальные цифры значительно выше, поскольку получение информации из некоторых мест, где продолжаются интенсивные боевые действия, происходит с задержкой, и много сообщений с мест, откуда поступает информация о потерях среди гражданского населения, все еще нуждаются в подтверждении. Это касается, например, Мариуполя (Донецкая область), Изюма (Харьковская область) и Попасной (Луганская область), где, по сообщениям, имели место многочисленные случаи гибели или ранения гражданских лиц", — говорится в сообщении.

Напомним, что выходными в Украину посетила голливудская актриса и специальная госпожа посол ООН по делам беженцев Анджелина Джоли.

Актриса сказала: "Я горжусь тем, что вижу стойкость, мужество и достоинство украинского народа. Ужасно видеть, какое влияние война имеет на целое поколение украинских детей".

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