Враг ударил по Днепру / © pixabay.com

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После российских ударов по Днепру возникли масштабные перебои с электроснабжением. Без света осталось более 350 тысяч абонентов в городе и окрестных населенных пунктах.

Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.

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По его словам, российские войска в течение дня снова атаковали Днепр, в результате чего значительное количество потребителей потеряло электроэнергию.

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«Враг в который раз за день атаковал Днепр. Предварительно без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах», — сообщил глава ОВА.

Из-за обесточения насосные станции, обеспечивающие водоснабжение и водоотвод, переводят на резервное питание от генераторов.

Ранее сообщалось, что в результате российской атаки вечером 29 октября на критическую инфраструктуру часть Днепра осталась без электроснабжения.

Мы ранее информировали, что армия РФ ударила авиабомбой по пятиэтажке в Изюме на Харьковщине.

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