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Более 350 тысяч абонентов без света: российские атаки обесточили Днепр и пригород — ОВА
В настоящее время аварийные бригады работают над восстановлением электроснабжения.
После российских ударов по Днепру возникли масштабные перебои с электроснабжением. Без света осталось более 350 тысяч абонентов в городе и окрестных населенных пунктах.
Об этом сообщил начальник Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа.
По его словам, российские войска в течение дня снова атаковали Днепр, в результате чего значительное количество потребителей потеряло электроэнергию.
«Враг в который раз за день атаковал Днепр. Предварительно без света остались более 350 тысяч абонентов в городе и близлежащих населенных пунктах», — сообщил глава ОВА.
Из-за обесточения насосные станции, обеспечивающие водоснабжение и водоотвод, переводят на резервное питание от генераторов.
Ранее сообщалось, что в результате российской атаки вечером 29 октября на критическую инфраструктуру часть Днепра осталась без электроснабжения.
Мы ранее информировали, что армия РФ ударила авиабомбой по пятиэтажке в Изюме на Харьковщине.